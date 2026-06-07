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Belföld

Márki-Zay Péter: Felmondott a fő hírhamisító, de ettől még felelnie kell!

Szajki Bálint / 24.hu
admin Jankovics Márton
2026. 06. 07. 10:52
Szajki Bálint / 24.hu
A polgármester szerint Papp Dániel bölcs döntést hozott.

Márki-Zay Péter is reagált a pénteki hírre, hogy távozik posztjáról Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója.

Felmondott a fő hírhamisító, de ettől még felelnie kell! Papp Dánielt az nem zavarta, amikor Orbánék a közmédiát a Fidesz pártmédiájává és propagandaeszközévé alakították hathatós munkássága révén, amikor az ellenzéki politikusokat, civileket és kritikus hangokat lejáratták, illetve kiszorították a képernyőről.

– indítja Facebook-bejegyzését a hódmezővásárhelyi polgármester, aki szerint Papp bölcs döntést hozott, mivel „a neve a hírhamisítási botrányokkal és a politikai megrendelések kiszolgálásával forrt össze”. Márki-Zay szerint a vezető távozása viszont nem jelenti azt, hogy ne kellene majd felelősséget vállalnia tetteiért és a mulasztásaiért.

Szolgáljon példaként és inspirálóként mindazok számára Papp felmondása, akik elvtelenül és gátlástalanul szolgálták ki a NER-t, és tevékenységükkel hozzájárultak ahhoz, hogy emberek százezrei veszítsék el életüket; a hitüket és reményüket a tisztességes tájékoztatásban és a demokratikus közéletben.

A Tiszával is volt már csörtéje

Márki-Zay Péter az elmúlt hetekben kritizálta már a Tisza-kormány azon tervét is, miszerint csökkentenék a polgármesterek fizetését: lapunknak nyilatkozva olcsó populizmusnak nevezte Magyar Péter felvetését, igaz, később bocsánot kért, amiért a visszajelzések alapján félreérthetően fogalmazott az ügyben.

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