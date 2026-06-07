130-cal hajtott, közel félmillióra büntették a XXI. kerületi autóst

A csepeli rendőrök május 18. és 31. között összesen 805 gyorshajtót mértek be a XXI. kerületben. A rekorder sofőr a Weiss Manfréd úton a megengedett 50 helyett 129 kilométeres óránkénti sebességgel autózott, amiért 468 000 forint közigazgatási bírságot róttak ki rá – írja a police.hu.

A közleményben azt írják, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kiemelt figyelmet fordít az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás, a gyorshajtás visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. Felhívták a figyelmet arra, hogy a közlekedési szabályokat mindig be kell tartani.

Magyarországon az európai uniós átlagnál nagyobb mértékben történnek halálos balesetek utcai gyorshajtás miatt. Áprilisban illegális autóversenyzés közben a XIII. kerületi Göncz Árpád városközpontnál álló felüljáróról lezuhant egy jármű, több másik autó pedig karambolozott. Az ügyben Vitézy Dávid akkor még fővárosi képviselő, jelenleg közlekedési és beruházási miniszter is megszólalt. A tárcavezető szerint a budapesti főutakon zajló illegális utcai autóversenyzés visszaszorítása érdekében több kihelyezett traffipaxra lenne szükség, és a visszaeső gyorshajtóknak is sokkal súlyosabb büntetéseket kéne kiszabni, illetve kifejezetten az utcai versenyzésért járó büntetési tételeket is növelni kéne.