Donáth Anna: Elfogadhatatlan viselkedés az, hogy tizenhat évig a nevem kuss volt, akkor most a tiéd lesz az

Két évvel visszavonulása után adott interjút Donáth Anna, a Momentum volt elnöke. Krug Emília Szinten túl című műsorában az egykori politikus többek között arról beszélt, hogy az április 12-i választás után szorongással töltötte el a Tisza kétharmados felhatalmazása. Szerinte nem előremutató megoldás az, ha a hatalom úgy viselkedik, hogy „tizenhat évig a nevem kuss volt, akkor most a tiéd lesz az”. Azt mondta, inkább próbál lélekben felkészülni a lehetséges veszélyekre, mint hogy később meglepetés érje, mert szerinte a „NER is valahogy így kezdődött”.

Donáth Anna 2024 júliusában mondott le a párt elnökségéről, miután a Momentum története legrosszabb eredményét érte el az európai parlamenti választáson: egyetlen képviselőt sem tudtak az Európai Parlamentbe küldeni. Ezzel szemben Magyar Péter alig néhány hónapja szerveződött Tisza Pártja közel harmincszázalékos eredményt ért el.

A Momentum akkori listavezetője teljesen eltűnt a nyilvánosságból, ahogy ő fogalmaz: „hátrébb lépett”. Jelenleg a civil szférában dolgozik „oktatási projekteken”, valamint „emberjogi területen működő nemzetközi civil szervezeteknek segít az brüsszeli intézményrendszerben eligazodni”. Hátrébb lépésének személyes oka is van: sokkal jobban szeretne a jelenleg 3,5 éves kisfiára koncentrálni.

A Tisza-győzelem után

Ez egy folyamat, amiről majd utólag fogjuk tudni azt mondani, hogy ez volt a rendszerváltás. A rendszerváltás nem egy pillanat, nem egy napnak az eredménye. Hanem egy hosszú-hosszú hónapokon-éveken át tartó politikai-társadalmi folyamatnak a vége

– mondta Donáth Anna arra, hogy szerinte rendszerváltásnak nevezhető-e az, ami április 12-én történt. A Momentum korábbi elnöke azt mondta, a választás másnapján Budapesten szinte tapintható volt a felszabadultság, őt mégis erős szorongás fogta el. Szerinte veszélyes, ha a politikai közösségek fekete-fehéren gondolkodnak, és az egyik oldalon csak rossz, a másikon csak jó szereplőket látnak, ezt a szélsőséges gondolkodást a Trump-jelenséggel hozta összefüggésbe.

Nekem nagyon hiányzik a mostani közéletből az árnyaltság. […] Jelenleg a hatalmon lévőktől egyetlen megoldást kapunk: jogos a dühötök, legyetek dühösek, adjuk ki a frusztráltságot, ez most a mi időnk, hogy újat építsünk

– magyarázta a volt EP-képviselő.

Tisza vs. Momentum

Donáth Anna szerint a Tisza-kormány összetételéből még nem lehet következtetni a kormányzás sikerességére. Szerinte ahhoz évek kellenek, hogy kiderüljön, a szakmai felkészültség és az emberségesebb kormányzás ígérete valóban egy élhetőbb ország felé vezet-e. A Momentum és a Tisza között szerinte több lényeges különbség van: a legfontosabb, hogy az ő pártjuk egy baráti társaság köré szerveződött, míg a Tisza Magyar Péter személye köré. Azt mondta, a Momentum mindig is igyekezett elkerülni azt, hogy egyszemélyi vezetés alakuljon ki a pártban.

Az időzítés is legalább ennyire fontos: szerinte a Momentum a NER aranykorában jelent meg, amikor a választók még kevésbé bíztak egy kívülről érkező politikai formációban. Ezzel szemben Magyar Péter jó időben, a rendszeren belülről érkezett, ami végül előnyére vált, mert ismerte a hatalom belső működését.

Arra a kérdésre, hogy mi lesz vele és a Momentummal, visszatér-e a jövőben a politikába, Donáth Anna azt válaszolta:

jelenleg nem szeretnék semmilyen tisztséget elvállalni, jelenleg se fizikális, se mentális kapacitásom nincsen pártot építeni.

A politikus szerint azonban rengeteg momentumos maradt az ország minden pontján, a párt jövője azon múlik majd, „ki lesz az, aki a most töredezett közösséget újra egy mozgalomba tudja szervezni”.