Egy éve ilyenkor: nyílt utcán lőtték le a terhes román valóságshow-hőst

Egy éve ilyenkor történt egy, a közvéleményt megrázó támadás Budapest belvárosában:

Ha nem is ugyanennyire, de szintén megrázó volt az áldozat fiának reakciója:

Romániát eközben egy féltékenységi dráma sokkolta.

Egy 19 éves arizonai lány kipróbált egy internetes kihívást – és ez az életébe került.

Egerben két 11 éves kisfiú egy reggel iskolába indult, ám végül nem mentek be. Egészen fura helyen bukkantak rájuk.