Egy éve ilyenkor: nyílt utcán lőtték le a terhes román valóságshow-hőst

Egy éve ilyenkor történt egy, a közvéleményt megrázó támadás Budapest belvárosában:
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Vasárnap a nyílt utcán egy kalapáccsal leütötték Jeszenszky Géza egykori külügyminisztert
A Belvárosban, a Ferenciek terénél történt a támadás.
Ha nem is ugyanennyire, de szintén megrázó volt az áldozat fiának reakciója:
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A Pesti Srácok szerzője szerint apja már rég a Sátánt szolgálja.
Romániát eközben egy féltékenységi dráma sokkolta.
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Teodora Marcu karján a kislányával esett össze az utcán.
Egy 19 éves arizonai lány kipróbált egy internetes kihívást – és ez az életébe került.
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Egy hétig küzdöttek az életéért a kórházban.
Egerben két 11 éves kisfiú egy reggel iskolába indult, ám végül nem mentek be. Egészen fura helyen bukkantak rájuk.
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Váratlan helyen találták meg a két eltűnt egri kisfiút
Az ország másik feléig jutottak.