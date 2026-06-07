egy éve ilyenkor
Élet-Stílus

Egy éve ilyenkor: nyílt utcán lőtték le a terhes román valóságshow-hőst

24.hu
2026. 06. 07. 05:53
Ahogy minden héten, most is sorra vesszük, melyek voltak a legnépszerűbb cikkeink egy éve ilyenkor.

Egy éve ilyenkor történt egy, a közvéleményt megrázó támadás Budapest belvárosában:

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A Belvárosban, a Ferenciek terénél történt a támadás.

Ha nem is ugyanennyire, de szintén megrázó volt az áldozat fiának reakciója:

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Romániát eközben egy féltékenységi dráma sokkolta.

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Teodora Marcu karján a kislányával esett össze az utcán.

Egy 19 éves arizonai lány kipróbált egy internetes kihívást – és ez az életébe került.

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Egerben két 11 éves kisfiú egy reggel iskolába indult, ám végül nem mentek be. Egészen fura helyen bukkantak rájuk.

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Az ország másik feléig jutottak.
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