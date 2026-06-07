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Vona Gábor az MTVA átalakításáról: Kapkodás van? Sumákolás? Vagy mindkettő?

Szajki Bálint / 24.hu
admin Jankovics Márton
2026. 06. 07. 11:34
Szajki Bálint / 24.hu
A 2RK elnöke hiányolja a beígért társadalmi egyeztetést.

Magyar Péter szombaton bejelentette, hogy jövő héten benyújtják az Országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot. Erre reagált vasárnap Vona Gábor, a Második Reformkor Párt elnöke, aki először is felidézte, hogy pár nappal korábban Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter még azt közölte: két lépésben alakítják át a közmédiát, melynek részeként társadalmi egyeztetés indul arról, az emberek szerint mi a közmédia dolga, feladata.

A kormányfő szavaiból viszont Vona számára úgy tűnik, az első lépés – a társadalmi egyeztetés – elmarad, ami szerinte több okból is fájó lenne.

A Fidesz 16 éves és borzasztó gyakorlata volt, hogy nagy jelentőségű, akár kétharmados törvényeket tolt át nagy sebbel-lobbal, mindenféle előzetes egyeztetés nélkül. Ezt számtalan civil szervezet szóvá tette anno, remélem, ők most sem hallgatnak majd. Mert igen, nagyon fontos, hogy mielőbb legyen valódi közmédia, de ha 16 éve (vagy 36 éve!?) várunk rá, ezt a pár hét társadalmi egyeztetést talán kibírtuk volna…

– írja egyrészt Facebook-posztjában, másfelől hozzáteszi, hogy ha valóban a kormány a javaslat előterjesztője, akkor a társadalmi egyeztetés elmaradása lényegében törvénysértő.

Persze ezt meg lehet kerülni, pl. ha mégis képviselői indítványként kerül a ház elé, mint ahogy a Fidesz is kijátszotta a társadalmi egyeztetés kötelezettségét, de Magyar Péter egyelőre arról írt, hogy a kormány nyújtja be. Akkor viszont hol maradt a jogilag előírt és Tarr Zoltán által beígért széles és előzetes konzultáció? Kapkodás van? Sumákolás? Vagy mindkettő?

Tarr Zoltán az első miniszteri interjúját a 24.hu-nak adta, amelyben részletesen kérdeztük az MTVA-val kapcsolatos terveikről is:

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