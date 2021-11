Egy halott bolygón már felesleges lesz a pénz

25 ezer ember gyűlt össze pénteken Glasgow-ban, hogy a COP26 Youth and Public Enpowerment Day apropóján egy felvonuljanak és tüntessenek a klímaügyben vajmi keveset tevő kormányok és az erőteljesebb fellépés mellett.

Kevés ennél békésebb tüntetést látni: a legnagyobb atrocitás, ami a majd’ négy órás esemény alatt lezajlott, az volt, amikor a klímaváltozást álhírnek kikiáltó transzparensnek bemutatott két lány, illetve amikor a tüntetés végéhez közeledve valaki a tömegben elkezdett kiabálni. Ez az esemény a transzparensekkel integető kisiskolásoké, a harcias tinédzsereké és a tömegtől kissé megrémült kutyáké volt, mégis valószínűleg óriási haszna volt a klímaváltozás elleni harcot tekintve.

A rendezvény sztárja egyértelműen Greta Thunberg aktivista volt, láthatóan őt várta a leginkább a tömeg, pedig az előtte felszólaló rengeteg környezetvédő és más aktivista borzasztóan fontos dolgokra hívta fel a globális észak figyelmét. Mert ők ezt a felosztást használják: a kizsákmányoló globális észak és a szenvedő globális dél ellentétét. Greta Thunberget lehet szeretni vagy nem szeretni, de az biztos: az ő érdeme az, hogy a déli félteke fejlődő országaiból érkező hangokat most meghallják az északi országok is. Az általa elindított Fridays for Future mozgalom világszerte gyűjti egybe a bolygó sorsáért aggódó, és a klímaváltozás megfékezéséért tenni akaró, ambiciózus fiatalokat – ezt a tüntetést is a Fridays for Future skóciai ága szervezte. A tömeg két helyen gyülekezett: egyrészt a Kelvingrove Parkban, ahonnan a tüntetési menet indult, másrészt a George-téren, ahová végül megérkezett. Thunberg részt vett a sétán is, majd ő mondta az utolsó beszédet a rendezvényen.

Tény, hogy a kényelmes nyugati életünkből nagyon nehéz elképzelnünk azt, min mennek keresztül nap mint nap a Fridays for Future megszólalói: a pakisztáni lány, aki unokatestvéreit és nagyszüleit is elvesztette a szennyezett ivóvíz miatt, az amazóniai őslakosok, akik földjét kisajátítják az olajkitermelő nagyvállalatok, a Dél-Amerika különböző országaiból érkező aktivisták, akiknek társait meggyilkolták azért, mert felemelték a szavukat a környezetszennyező beruházások ellen. Hiába tűnik azonban távolinak ez a világ, nekünk is van hozzá közünk: a mi globális északunkhoz tartozó vállalatok azok, amelyek pusztítanak ezeken a vidékeken.

Egy pakisztáni aktivista elmondta: két unokatestvérét és a nagyszüleit is elvesztette a szennyezett ivóvíz miatt. Bírálta a globális északot, és figyelmeztetett: az USA védelmi minisztériuma több szénkibocsátásért felelős, mint amennyiért egyes országok. Evelyn Acham ugandai aktivista arról beszélt, hogy az otthonában egy egész iskolát elvittek az áradások – azok, amelyek eddig néhány tízévente jelentkeztek, most azonban már éves szinten pusztítanak. Megjegyezte, hogy a klímaváltozásra ígért több milliárd dollárból Uganda még mindig nem látott semmit. „A pénz használhatatlan lesz egy halott bolygón” – figyelmeztetett.

Nina Sostinky Argentínából érkezett, és elmondta, milyen hatással van a klímaváltozás az országára. Ő is beszélt a szennyezett vízről, és arról, hogy több településen órákat kell sétálni ahhoz, hogy megfelelő minőségű ivóvizet tudjanak gyűjteni – jellemzően ezeket is üres glifozátos palackokban tárolják, ami egy veszélyes növényvédőszer. „A klímaváltozás mindannyiunkat érint, de nem egyformán” – figyelmeztetett.

Sok szó esett az őslakos közösségekben élőkről is: bár ők a bolygó populációjának mindössze 5 százalékát alkotják, a biodiverzitás 80 százalékát védik. Egy Brazíliából és Ecuadorból érkező őslakos csoport felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki érdeke támogatni ezeket a közösségeket – nem is nehéz kitalálni miért: ha az amazonasi esőerdő elesik, annak hosszú távú következményei lesznek ránk nézve is. „Az emberek higanyszennyezett folyókból kénytelenek inni, mert a bányászó és olajvállalatok szennyezik a természetet” – jegyezték meg. A huni őslakosok is képviseltették magukat, és figyelmeztettek: ők az esőerdő védelmezői, minden egyes nap a megmentéséért küzdenek – nemcsak saját maguk miatt, hanem miattunk is. „Hagyjátok az olajat a földben!” – mondták. Arra is felhívták a figyelmet: mivel a hozzájuk hasonló közösségek aktívan védik a bolygó biodiverzitásának több mint háromnegyedét, kellene, hogy szót kapjanak a COP26-on.

Az ENSZ klímakonferenciáját egyébként is erősen bírálta szinte minden megszólaló, de leginkább Greta Thunberg, aki korábban Twitteren, most pedig élőben sem kímélte a világ vezetőit. „Most már egyértelmű, hogy a COP26 egy kudarc. A klímakrízis ellen nem lehet ugyanazokkal az eszközökkel harcolni, amelyek okozták a krízist magát” – mondta. Felhívta a figyelmet, hogy a vezetők aktívan kiskapukat gyártanak maguknak, és hogy pontosan tudják, mit csinálnak. „A COP egy PR-esemény, ahol a döntéshozók szép beszédeket mondanak egymásnak. De nincs semmilyen drasztikus eredmény” – tette hozzá. Azt is elmondta, hogy a kis változtatások ideje lejárt, és ha a mostani módszerekkel nem lehet megoldani a klímaváltozást, alapvetően meg kell változtatnunk a társadalmainkat. Elismételte már-már jelmondattá vált kijelentését: abból, hogy ez már a 26. COP, és még mindig nem történt érdembeli változás, egyértelmű, hogy az egész egy nagy blah-blah-blah.