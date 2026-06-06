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Foci

Távozott a Zalaegerszeggel remek munkát végző vezetőedző

Nuno Campos, a Zalaegerszeg vezetõedzõjeként.
Purger Tamás / MTI
Nuno Campos, a Zalaegerszeg vezetõedzõjeként.
24.hu
2026. 06. 06. 20:47
Nuno Campos, a Zalaegerszeg vezetõedzõjeként.
Purger Tamás / MTI
Nuno Campos, a Zalaegerszeg vezetõedzõjeként.
A Zalaegerszegi TE labdarúgócsapata bejelentette Nuno Campos vezetőedző távozását.

Májusban tartotta magát a pletyka, miszerint távozhat a ZTE-t az NB I ötödik helyére, valamint Magyar Kupa döntőjébe vezető szakember. Sokáig nem történt hivatalos bejelentés, ám szombaton a zalaiak maguk tették közzé, hogy a román Dinamo Bucuresti kivásárolta az edzőt szerződéséből.

„Stratégiánk alapvető eleme a tehetségek felfedezése, fejlesztése és értékesítése. Ennek sikeres megvalósítása magas színvonalú szakmai, előkészítő és elemző munkát igényel.

Büszkék vagyunk arra, hogy ez a szemlélet nemcsak klubunk és közösségünk fejlődését szolgálja, hanem játékosaink és sportszakembereink egyéni céljainak megvalósítását is. A ZTE FC hosszú távú stratégiája és célrendszere változatlan, klubunk pedig a jövőben is ennek szellemében folytatja munkáját

– kommentálta a klub az eseményeket.

Camposért sajtóhírek szerint cirka 200 ezer eurót fizettek a románok, mellette pedig két segédedzője, Goncalo Gil Cruz és Joao Pedro Bagao is távozik.

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