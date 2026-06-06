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Tudomány

„Siessetek, gyorsan!” – Így hívta sorsdöntő csatára a magyarokat a király

Mohácsi csata, Mohács500-sorozat
24.hu
admin Bihari Dániel
2026. 06. 06. 14:17
Mohácsi csata, Mohács500-sorozat
24.hu
A szultáni támadásról értesülve a Magyar Királyság azonnal megkezdte a felkészülést, II. Lajos háborúba hívta a magyarokat, és segélykérő levelek tucatjait küldte az európai udvarokba. Még VIII. Henrik angol király is segített, miközben a konkrét hadmozdulatok tervezését tudatos oszmán dezinformáció nehezítette. A nagy összecsapást megelőző hónapok lázas készülődésével, és a ma is hátborzongató királyi szavakkal folytatjuk a mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából indított cikksorozatunkat.

A mohácsi csata 500. évfordulójára készült cikksorozatunk eseménytörténetét Nándorfehérvár elvesztésével hagytuk abba, illetve azzal, hogy a szultán újabb, talán mindent elsöprő támadását várva a magyarok nem adták fel: építettek, támadtak, szövetségeseket kerestek. Védték a hazát. Az oszmán és a magyar haderő bemutatása, majd az európai segítség kérdése irányába tett kitérők után ismét visszatérünk az 1520-as évek első felére. Miért várt Szulejmán öt évet, hogy újra támadjon? Mikor, hogyan értesültek közeledtéről a magyarok, és hogyan készültek a közvetlen összecsapásra? Mai fejjel hátborzongató olvasni II. Lajos egyik hadba hívó levelének végén a kétségbeesett sürgetést: „Cito, cito, cito”. Dr. C. Tóth Norbert történésszel, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosával beszélgettünk. Miután I. Szulejmán 1521. augusztus 29-én elfoglalta Nándorfehérvárt, hazavezette seregét – pontosabban egy része természetesen itt maradt helyőrségnek, és újjáépíteni a súlyosan szétlőtt várat. Miért nem fordult már ekkor a Mohácsnál állomásozó királyi erők ellen? Mert a hadakozásnak is megvolt a „szezonja”, október-november táján már hó teszi járhatatlanná a Balkán-hegység útjait, illetve az Oszmán Birodalom ugyan az összes európai államot együttvéve is megelőzte logisztikában, a készletei azért végesek voltak. Zsoldot kellett fizetni, adót szedni, pótolni a veszteségeket, felkészülni a következő hadjáratra, az élelmiszer-ellátásról gondoskodni, hosszan sorolhatnánk.

A cikk tartalmából

Cikkünk folytatásából többek között kiderül:

  • egy középkori főúr páncél nélkül is az első sorban harcolt;
  • hogyan segített VIII. Henrik angol király;
  • mit jelent a kétségbeesett „Cito, cito, cito”;
  • mikor és hogyan érkezett Budára a szultáni támadás híre;
  • hogyan reagált erre II. Lajos és a királyi udvar;
  • időben kezdték-e meg a felkészülést;
  • honnan várták a támadást;
  • milyen fontos szerepük volt a korabeli álhíreknek.
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