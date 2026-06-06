„Siessetek, gyorsan!” – Így hívta sorsdöntő csatára a magyarokat a király

A mohácsi csata 500. évfordulójára készült cikksorozatunk eseménytörténetét Nándorfehérvár elvesztésével hagytuk abba, illetve azzal, hogy a szultán újabb, talán mindent elsöprő támadását várva a magyarok nem adták fel: építettek, támadtak, szövetségeseket kerestek. Védték a hazát. Az oszmán és a magyar haderő bemutatása, majd az európai segítség kérdése irányába tett kitérők után ismét visszatérünk az 1520-as évek első felére. Miért várt Szulejmán öt évet, hogy újra támadjon? Mikor, hogyan értesültek közeledtéről a magyarok, és hogyan készültek a közvetlen összecsapásra? Mai fejjel hátborzongató olvasni II. Lajos egyik hadba hívó levelének végén a kétségbeesett sürgetést: „Cito, cito, cito”. Dr. C. Tóth Norbert történésszel, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosával beszélgettünk. Miután I. Szulejmán 1521. augusztus 29-én elfoglalta Nándorfehérvárt, hazavezette seregét – pontosabban egy része természetesen itt maradt helyőrségnek, és újjáépíteni a súlyosan szétlőtt várat. Miért nem fordult már ekkor a Mohácsnál állomásozó királyi erők ellen? Mert a hadakozásnak is megvolt a „szezonja”, október-november táján már hó teszi járhatatlanná a Balkán-hegység útjait, illetve az Oszmán Birodalom ugyan az összes európai államot együttvéve is megelőzte logisztikában, a készletei azért végesek voltak. Zsoldot kellett fizetni, adót szedni, pótolni a veszteségeket, felkészülni a következő hadjáratra, az élelmiszer-ellátásról gondoskodni, hosszan sorolhatnánk.

A cikk tartalmából Cikkünk folytatásából többek között kiderül: egy középkori főúr páncél nélkül is az első sorban harcolt;

hogyan segített VIII. Henrik angol király;

mit jelent a kétségbeesett „Cito, cito, cito”;

mikor és hogyan érkezett Budára a szultáni támadás híre;

hogyan reagált erre II. Lajos és a királyi udvar;

időben kezdték-e meg a felkészülést;

honnan várták a támadást;

milyen fontos szerepük volt a korabeli álhíreknek. A teljes cikket előfizetőink olvashatják el. Előfizetek

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