Kilencvenhárom éves korában meghalt Bernadette Chirac, a néhai francia köztársasági elnök, ⁠Jacques Chirac özvegye – közölte lánya, Claude Chirac.

Ő az életem nője, akivel oly sok mindent értünk el együtt!

– írta róla az emlékirataiban a 86 éves korában, 2019-ben elhunyt férje – portrénk róla itt olvasható.

Önálló politikai karriert épített

A diplomatacsaládból származó, Bernadette Chodron de Courcel néven született egykori elnökfeleség a párizsi politikatudományi egyetemen, a Sciences-Po-n ismerte meg későbbi férjét, akivel 1956-ban kötöttek házasságot.

Bár országos ismertségre csak férje 1995-ös elnöki ciklusától tett szert, ő volt az egyetlen olyan francia first lady, aki önálló politikai karriert is épített, hiszen évtizedeken át, 1979-től 2015-ig a délnyugat-franciaországi Corrèze megye főtanácsosaként dolgozott. Saját politikai munkája mellett mindvégig szilárd hátteret biztosított férje miniszteri, miniszterelnöki, polgármesteri, majd államfői törekvéseihez.

Később az Élysée-palota lakójaként a kórházban ápolt gyermekeket segítő Sárga érmék elnevezésű adománygyűjtő kampány vezetőjeként vált igazán népszerűvé Franciaország-szerte. Ezzel sikeresen kilépett férje árnyékából, és a francia politikai elit önálló, nagy befolyással bíró szereplőjévé vált, akinek a támogatása sorsdöntőnek bizonyult a különböző tisztségekért induló politikusok számára, és komoly szerepet játszott Jacques Chirac 2002-es újraválasztásában is.

Megjósolta Le Pen előretörését

A sokak által csak Bernie néven emlegetett elnökfeleséget klasszikus, polgári stílusa miatt ugyan konzervatívabbnak tartották férjénél, ám kiváló politikai ösztöneit mindenki elismerte. Ezt bizonyítja, hogy 1997-ben előre figyelmeztette férjét a parlament feloszlatásának katasztrofális következményeire – amely ötletet az elnöki palota akkori főtitkárának, Dominique de Villepinnek tulajdonította –, valamint ő volt az egyetlen, aki már a 2002-es választások előtt előre látta a szélsőjobboldali Jean-Marie Le Pen váratlan előretörését.