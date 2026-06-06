Autó ütközött vonattal Ausztriában, ketten meghaltak

Halálos vonatbaleset történt szombat délután Alsó-Ausztriában, Allentsteig közelében, ahol egy személyautó tehervonattal ütközött a Ferenc József vasútvonal egyik jelzőlámpás kereszteződésében.

Daniela Weissenböck rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint a Zwettl járásban történt szerencsétlenségben

az autó két utasa életét vesztette, a szintén az autóban tartózkodó ötéves kisgyerek viszont túlélte, őt mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Az osztrák vasúttársaság (ÖBB) közölte, a baleset egy jelzőlámpás vasúti kereszteződésben történt. A vasúti forgalmat a helyszínelés idejére korlátozták.