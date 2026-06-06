Életfogytiglanra ítélték a férfit, aki a bébiszitterrel közösen tervelte ki felesége meggyilkolását

Élete végéig börtönben marad az az amerikai férfi, akit kettős gyilkosságért ítéltek el egy washingtoni bíróságon. Brendan Banfield, a szövetségi adóhivatal fegyvert is viselő ügynöke (IRS) a szeretőjével, a családi au pairrel tervelte ki felesége meggyilkolását.

Látszólag egyszerű bűntény, aztán egyre több gyanús dolog merült fel

Banfield és felesége, Christine Banfield a virginai Herndonban éltek kívülről tökéletesnek tűnő életet a kertvárosában négyéves kislányukkal. Épp ezért is rázta meg a környéket és az amerikai sajtót az eset, amikor 2023 februárjában a házukhoz riasztották a rendőröket, ahol a hálószobában ott találták a halálos késszúrásokat elszenvedett feleséget és egy agyonlőtt férfit, Joseph Ryant. A rendőröket a férj és a család alkalmazásában álló brazil au pair, Julianna Peres Magalhães hívta ki, akik egybehangzó vallomásai szerint arra a jelenetre léptek be a szobába, hogy Ryan késsel támadt a nőre, ezért Banfield és Magalhães rálőtt a férfira – ő és a feleség is meghaltak. A gyilkosságok során a pár négyéves kislánya is a házban volt. A nyomozás során úgy tűnt, mintha Christine egy fétistárskeresőn ismerkedett volna meg a férfival, majd a házába hívta volna, a légyott erőszakba torkollott volna, a férj pedig a feleségét akarta megvédeni. Első látásra úgy tűnt, egyszerű ügyről van szó.

A nyomozás során azonban egyre több furcsaság derült ki: semennyire illet bele a meggyilkolt feleség profiljába, hogy fétisrandikat szervezzen a házába, Ryan ismerősei is azt vallották, hogy bár a férfi szerette a durvább szexet, mindig konszenzuális alapon ment be az ilyen kapcsolatokba. Ráadásul az is egyre bizonyosabb lett, hogy a bébiszitter és a férj között van valami: a gyilkosság után például beköltöztette a házba, és vele élt – azzal védekeztek, hogy a halálesetek után kerültek közel egymáshoz.

A nyomozás során azonban egy sor furcsaság kiderült, ami egyre gyanúsabbá tette a párt: többek közt olyanok, hogy a gyilkosság előtt közösen jártak gyakorolni egy lövészklubba, Banfield a gyilkosság előtt hangszigeteltre cseréltette az ablakokat, ráadásul azt a képet, amellyel Christine az állításuk szerint a fétistárskeresőre regisztrált, kizárólag a férjének küldte el, mégis megtalálták a bébiszitter emailjei között.

Magalhãest tartóztatták le először, aki bűnösnek vallotta magát a férfi megölésében, tíz évet kapott, ám nem sokkal később vádalkut kötött. Vallomásából kiderült, hogy a férfival pontról pontra találták ki, hogyan öljék meg a feleséget, rákenve a gyilkosságot egy ismeretlen férfira, hogy Banfielddel együtt lehessenek. A nő vallomása alapján a rendőrség kétrendbeli gyilkossággal vádolta meg Banfieldet.

Soha nem szabadulhat

A vizsgálat Magalhães történetét igazolta: eszerint Banfield szúrta le a feleségét, majd lelőtték a férfit, és úgy rendezték be a helyszínt, mintha az általuk kitalált eldurvult légyott megtörtént volna. A férfi végig ártatlannak vallotta magát, azt azonban elismerte, hogy viszonya volt a bébiszitterrel.

Az ügyben most született végleges ítélet: Penney Azcarate bíró életfogytiglani börtönbüntetést szabott ki, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül.

Szigorú ítélet, de ebben az esetben indokolt. Az, hogy ennyire semmibe vette a felesége életét, akit állítólag szeretett, szinte felfoghatatlan. Hónapokig szőtt egy olyan átfogó tervet, amelyben számos változó tényező szerepelt, beleértve a megtévesztést és a manipulációt, egy ártatlan embert csalogatott a halálos csapdájába, a gyilkosságok után gondtalanul folytatta az életét, és egyszer sem, egyetlen egyszer sem gondolt arra, hogy ez milyen hatással lesz Christine lányára, a viselkedése közvetett, tragikus áldozatára. A kegyetlenség, a számító magatartás és embertelenség mértéke valami sokkal mélyebbet tükröz, mint harag vagy a hirtelen felindulás: a gonoszságot, ezért nem érzek bűntudatot, hogy habozás nélkül ítélem Önt életfogytiglanra

– mondta a bíró az ítélet kihirdetésekor.