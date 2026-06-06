Kisgyerekkel a karján etetett vadkant egy férfi Érden

Megdöbbentő videót töltött fel a közösségi oldalára egy érdi állatvédőszervezet: egy férfi egy kisgyerekkel a karján és egy kutyával az oldalán etet egy vaddisznót Érd egyik utcáján.

Soós Péter, az Érdi Civil Állatmentők Alapítvány elnöke az RTL Híradónak elmondta, rendszeres probléma a környéken, hogy a vaddisznók az utcába merészkednek, feldúlják a kukákat. Épp ezért is tartja megdöbbentőnek, hogy valaki szándékosan eteti a vaddisznót, ráadásul úgy, hogy közben saját gyerekét is veszélyezteti. Hozzátette, épp az az időszak van, amikor a vaddisznóknak kölykei vannak, amelyeket bevédenek, ha veszélyt éreznek, így könnyedén tragédia is lehetett volna az ügy vége.

Csőzik László érdi polgármester szerint sokat dolgoznak azon, hogy távol tartsák a vadakat az emberektől, ezért azt kérte, etetéssel ne szoktassák őket a házak közé. A környéken egy negyvenfős kolónia él a polgármester szerint. Próbálkoztak már többféle riasztóval, ezekkel próbálják távoltartani az állatokat a lakóövezetektől.

Az esetről az állatvédők videót is közöltek, ám azt időközben törölték azzal az indoklással: „a férfi »szomszédja« megkért minket, hogy töröljük a videót, és megígérték, hogy nem fogják etetni az állatot továbbiakban… meggondolatlanok voltak.”