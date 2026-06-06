Európa veszélyes ideológiák „inváziójával” néz szembe, amelyek tengeren érkeznek Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter szerint, aki a bevándorlást a normandiai partraszállás örökségéhez kapcsolta egy normandiai beszédében szombaton – adta hírül a Reuters.

Sajnálatos módon ma más európai partokat más, veszélyes ideológiák ostromolnak. Spanyolország, Olaszország, Görögország és Bulgária partjaira csónakok és férfiak érkeznek

– mondta Hegseth a normandiai amerikai katonai temetőben, a Normandy American Cemetery területén, Colleville-sur-Mer településen tartott beszédében.

Hegseth a normandiai szövetséges partraszállás 82. évfordulójának megemlékezésein szólalt fel és vont szokatlannak tűnő párhuzamot a második világháborús események és az Európába irányuló migráció között.

„Mikor tesznek végre valamit az európai fővárosok ez ellen az invázió ellen, vagy már túl késő? Imádkozom azért, hogy ne így legyen, és hiszem, hogy még nincs túl késő” – tette hozzá.

A Trump-kormányzat részéről visszatérő bírálat az európai vezetők felé, hogy nem ellenőrzik megfelelően a bevándorlást. Egy tavalyi amerikai nemzetbiztonsági dokumentum szerint emiatt Európát a civilizációs eltűnés veszélye fenyegeti.