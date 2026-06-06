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Nagyvilág

A normandiai partraszállás és a migráció között vont párhuzamot Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter

Pete Hegseth
LOU BENOIST / AFP
admin Ürmös Dániel
2026. 06. 06. 22:07
Pete Hegseth
LOU BENOIST / AFP
Normandia második világháborús, szövetségesek általi megszállásának évfordulóján, Colleville-sur-Mer amerikai katonai temetőjében „veszélyes ideológiák inváziójáról” beszélt Hegseth.

Európa veszélyes ideológiák „inváziójával” néz szembe, amelyek tengeren érkeznek Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter szerint, aki a bevándorlást a normandiai partraszállás örökségéhez kapcsolta egy normandiai beszédében szombaton – adta hírül a Reuters.

Sajnálatos módon ma más európai partokat más, veszélyes ideológiák ostromolnak. Spanyolország, Olaszország, Görögország és Bulgária partjaira csónakok és férfiak érkeznek

– mondta Hegseth a normandiai amerikai katonai temetőben, a Normandy American Cemetery területén, Colleville-sur-Mer településen tartott beszédében.

Hegseth a normandiai szövetséges partraszállás 82. évfordulójának megemlékezésein szólalt fel és vont szokatlannak tűnő párhuzamot a második világháborús események és az Európába irányuló migráció között.

„Mikor tesznek végre valamit az európai fővárosok ez ellen az invázió ellen, vagy már túl késő? Imádkozom azért, hogy ne így legyen, és hiszem, hogy még nincs túl késő” – tette hozzá.

A Trump-kormányzat részéről visszatérő bírálat az európai vezetők felé, hogy nem ellenőrzik megfelelően a bevándorlást. Egy tavalyi amerikai nemzetbiztonsági dokumentum szerint emiatt Európát a civilizációs eltűnés veszélye fenyegeti.

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