Két magyarral írt történelmet a Metz, először jutott BL-döntőbe

Alacsony színvonalú játékkal és sok technikai hibával indult a négyes döntő, a franciáknál Albek Anna kezdőként kapott lehetőséget. Bár gólgála nem akadt, szoros volt a mérkőzés, amíg a Metz egy hármas sorozattal el nem húzott a 19. percben 9-6-ra. Időkérés sem segített a CSM-en, sőt 16-11-re nőtt a francia együttes előnye, a szünetben is néggyel ment a Metz.

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A második félidőre megérkezett Vámos Petra is a francia együttesbe, amely nagyon magabiztosn őrizte az előnyét, sőt 25-18-ra elhúzott. A bukarestiek összeszedték magukat és négyre csökkentették a hátrányt, de nem bizonyult elegendőnek a továbbjutáshoz.

A Metz ötödik nekifutásra sikerrel vette az elődöntőt, és készülhet első fináléjára.

„Azt érzem, hogy amikor az ember tapasztal bizonyos helyzeteket, onnantól kezdve kevesebb energiát veszít azzal, hogy kizárja a külső zavaró tényezőket, vagy a nyomást. Itt voltunk tavaly, illetve több csapattársunk már komoly négyes döntős tapasztalattal rendelkezik, ezek az apró dolgok is nagyon sokat számítanak ebben a helyzetben” – idézte az MTI cikke Vámost a meccs után.

A Metz a negyeddöntőben a Ferencvárost búcsúztatta, a fináléba kerülésért pedig a 2016-ban győztes CSM Bucuresti volt az ellenfele. A román csapat 2018 után jutott el ismét a legjobb négyig, ráadásul úgy, hogy a legjobb nyolc között, a párharc visszavágóján tíz góllal legyőzte azt az Esbjerget, amely az előző négy kiírásban kivétel nélkül a négyes döntő tagja volt.