Hegedűs Zsolt nem engedné újra dolgozni a hamis oltási igazolásokkal lebukó gyerekorvost

Hegedűs Zsolt szerint nem helyes, hogy jelenleg is gyerekorvosként dolgozik az a nő, aki korábban hamis oltási igazolások miatt el lett távolítva a praxisából. Az egészségügyi miniszter szerint „nagyon izgalmas és érdekes kérdés, hogy vajon egy ellátásbiztonság felülírhatja egy nagyon súlyos morális és szakmai etikai vádat.”

Én azt mondanám, hogy nem

– válaszolta Hegedűs az RTL-nek arra a kérdésre, hogy szerinte dolgozhat-e így a szakember. Hozzátette, a jelenlegi szituációban mérlegelni kéne az etikai helyzetet, találkozni a kolléganővel, részletesen átbeszélni az ügyet. Úgy gondolja, hiba volt, hogy semmilyen etikai eljárás nem indult ellene.

A dunavarsányi gyermekorvos és asszisztense idén februárban került letartóztatásba, mert a gyanú szerint úgy állítottak ki kötelező oltásokról igazolást, hogy azokat valójában nem adták be. Áprilisban azonban újra munkába állhatott Délegyházán, úgy, hogy még zajlik az ügyében az eljárás. Ügyvédje szerint ebben egyrészt közrejátszik az, hogy együttműködő a hatóságokkal, másrészt az is, hogy orvoshiány van.

Az ügyről itt írtunk: