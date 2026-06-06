Újabb halálos cápatámadás történt Ausztráliában

Egy harmincöt éves férfit ölt meg egy cápa a nyugat-ausztrál partoknál – számolt be róla a BBC.

A férfi a családjával az Albany városához közeli Michaelmas-szigetnél vadászott halakra egy szigony segítségével, amikor a cápa rátámadt. Sikerült kimenteni a vízből és csónakkal a partra vinni, ahol azonnal ellátták, életét azonban már nem tudták megmenteni.

Az információk szerint egy 4,5 méteres cápa támadta meg az áldozatot.

A 35 éves férfi az elmúlt hetek ausztrál cápatámadásainak harmadik áldozata: május végén egy 39 éves férfit ölt meg egy cápa a Cassowary-parton, május közepén pedig Perth partvidékén harapta le egy cápa egy halász lábát, aki belehalt a sérülésbe.