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Nagyvilág

Újabb halálos cápatámadás történt Ausztráliában

Saeed KHAN / AFP
admin Polák Zsóka
2026. 06. 06. 19:12
Saeed KHAN / AFP
Néhány héten belül ő a harmadik áldozat.

Egy harmincöt éves férfit ölt meg egy cápa a nyugat-ausztrál partoknál – számolt be róla a BBC. 

A férfi a családjával az Albany városához közeli Michaelmas-szigetnél vadászott halakra egy szigony segítségével, amikor a cápa rátámadt. Sikerült kimenteni a vízből és csónakkal a partra vinni, ahol azonnal ellátták, életét azonban már nem tudták megmenteni.

Az információk szerint egy 4,5 méteres cápa támadta meg az áldozatot. 

A 35 éves férfi az elmúlt hetek ausztrál cápatámadásainak harmadik áldozata: május végén egy 39 éves férfit ölt meg egy cápa a Cassowary-parton, május közepén pedig Perth partvidékén harapta le egy cápa egy halász lábát, aki belehalt a sérülésbe.

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