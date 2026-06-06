Kiáll az önkormányzati vagyon védelméért és kezdeményezi a Mohu-koncesszió felülvizsgálatát Györfi Mihály szolnoki polgármester, aki a szerdán tartott Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyűlésén is ezt javasolta a tagoknak, akik egyhangúlag kiálltak az elképzelés mellett – közölte a városvezető Facebook-bejegyzésében.

A szervezet követelése után nem sokkal reagált a kormány is, hiszen pénteken rendeletben írták elő, amire a csütörtöki kormányülés utáni sajtótájékoztatón már utaltak:

szeptember 1-ig felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási koncecssziót.

A hulladékkoncessziós jogot birtokló Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt.-ről nemrég megírtuk: 50 milliárdos mínuszt hoztak össze 2024-ben.

Györfi Mihály Hernádi Zsoltnak, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. elnök-vezérigazgatójának is üzent, kávéval a kezében, egy Mol-kúttal a háttérben hívta kávézni, majd hozzátette:

Addig is javaslom, kérjen tanácsot Balásy Gyulától, hogyan kell a népen élősködő céget felajánlani az állam javára

– utal a polgármester a Lounge cégcsoport tulajdonosának emlékezetes jelenetsorára.

A teljes videó, melyben a városvezető a 18 városban működő 30 önkormányzati tulajdonú hulladékgazdálkodási cégről, illetve az általuk birtokolt 200 milliárd forintos közvagyonról is beszél, itt tekinthető meg: