Körömrágós meccsen, az utolsó percben jutott BL-döntőbe az ETO

Kicsit jobban kezdtek a franciák, de az ETO egy 3-0-s sorozattal fordított, innentől pedig irányítani tudta az első félidőt. Egészen 10-7-ig minden rendben is volt, de a Brest is villantott egy komoly szériát, amivel hirtelen 10-10-re alakult a meccs. Főleg a gyors támadásokra építettek a csapatok, ám a francia együttes ezt egy idő után feladta.

A 22. percben a Brest csapatkapitánya, Onacia Ondono piros lapot kapott, ezért kivált a játékból. Egyre több volt a szabálytalanság és a rövidebb-hosszabb játékmegszakítás, ennek a győriek is kárát látták, mert a 25. percben a ők is megfogyatkoztak, Bruna de Paula is piros lapot kapott. Mindezek ellenére nagy különbség nem alakult ki, a címvédő 17-16-ra vezetett szünetben.

Körömrágós lett a befejezés

Térfélcsere után a Brest továbbra is rendkívül lassította a játékot, majd egy 4-1-es sorozattal fordított (25-24), és 4-3 után ismét vezetett. A folytatásban a franciák már háromgólos előnyért is támadhattak, ám elszalasztották a lehetőséget, mivel Hatadou Sako visszacserélése telitalálatnak bizonyult.

Az már az 55. percben is látszott, hogy az utolsó másodpercekig izgulni kell, végül az utolsó perc is döntetlenről indult. Kelly Dulfer gyorsan betalált, mire a franciák időt kértek. Ezt követően azonban bravúrosan védekezett az ETO, labdát szerzett, az órát pedig okosan engedte lepörögni.

A hétszeres BL-győztes, bajnoki és Magyar Kupa-címvédő ETO 11. BL-döntőjére készül, amelyben a Vámos Petrát és Albek Annát foglalkoztató francia Metz HB lesz az ellenfele. A döntőt vasárnap 18 órakor rendezik.