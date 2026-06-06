Rétvári Bence: A Fidesz visszatért a mozgalmi létbe, a KDNP pedig a katakombakereszténységhez

Rétvári Bence-interjúval örvendezteti meg hétvégi online olvasóit a Magyar Nemzet.

A Fideszben és a Kereszténydemokrata Néppártban is párttagsággal bíró, jelenleg a KDNP mindössze nyolctagú frakcióját vezető volt belügyiminiszter-helyettestől egyebek mellett arról is érdeklődik az újságíró, hogy indul-e a KDNP pártelnöki tisztségéért.

A válasz:

Semjén Zsolt az elnökünk. Teljes egyetértésben erősítettük meg őt az elnöki poszton a választás után, a jövőben is így fogunk együtt dolgozni.

A KDNP parlamenti stílusát a következő stílbravúrral foglalja össze Rétvári:

A KDNP radikálisan mérsékelt és szélsőségesen a józan ész talaján áll.

Majd hozzáteszi:

Lehet, hogy sokaknak »karcos«, de mi már az első hetekben is előhoztuk a kereszténydemokrata világnézeti témáinkat, és ezekért ki fogunk állni a jövőben is.

Címünkben is kiemeltük Rétvári azon ideáját, hogy „a választás után a Fidesz visszatért a mozgalmi létbe, a KDNP pedig a katakombakereszténységhez; volt már ilyen többször, nem félünk tőle”.

A katakombakereszténység aktuális tartalmára nem kérdez vissza a lap munkatársa, arra az interjúban később utal vissza a frakcióvezető (már ha arra utal vissza), a következőképpen:

Nekünk nem kell gondolkozni az identitásunkon, mert az kétezer éve adott. A mi feladatunk a keresztény értékek megjelenítése és megvédése. Biztos vagyok abban, hogy ebben nagyon sok szövetségesünk lesz a jövőben is. A Fidesz–KDNP-re 2,5 millió ember szavazott. Az ő bizalmuk kötelez minket. Nekünk nem lehajtott fejjel kell bejárnunk a Parlamentbe, mert büszkék lehetünk a 16 év eredményeire, hiszen ez volt az elmúlt évszázad legeredményesebb évtizede: olyan mértékű fejlődés ment végbe Magyarországon, amelyre méltán lehetünk büszkék. Ezt a teljesítményt pedig meg kell védenünk a Parlamentben.

Az átlagnál mélyebb háttértudásra vágyó olvasóink kedvéért rapid katakombakereszténység-kutatást végeztünk, s olthatatlan tudásszomjunk a Magyar Kurír 2018-ban megjelent, Róma katakombái a krisztusi élet húsvéti hírnökei című cikkében az alábbi szemelvényhez vezetett: