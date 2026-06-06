Szórakozás

„Nem akartunk annyit költeni, amennyiből Japánt is beutazhatnánk” – ennyibe kerül egy esküvő 2026-ban

Csóti Rebeka / 24.hu
admin Csontos Kata
2026. 06. 06. 19:57
Csóti Rebeka / 24.hu

„Nem akartunk annyit költeni, amennyiből Japánt is beutazhatnánk” – ennyibe kerül egy esküvő 2026-ban

admin Csontos Kata
2026. 06. 06. 19:57
Egy esküvő ára ma már könnyedén elérheti egy kisebb lakás önerejét vagy egy távol-keleti körutazás költségét – de vajon tényleg ennyibe kerül kimondani a boldogító igent 2026-ban? Esküvőszervezős cikksorozatunk záró etapjában jegyespárok, friss házasok és esküvőipari szakemberek segítségével jártunk utána, hogyan áll össze egy menyegző büdzséje. Ezen kívül azt is megkérdeztük tőlük, milyen tanácsokat adnának azoknak, akik még csak most vágnak bele életük legszebb (és vélhetően legköltségesebb) napjának szervezésébe.

Mennyiből jön ki ma egy lagzi Magyarországon? – ezzel a felütéssel indult el néhány héttel ezelőtt az esküvőszervezésről szóló cikksorozatunk, melynek eddigi részeiben végigvettük a folyamat legfontosabb állomásait.

  • Az alapokkal kezdtük: a vendéglista összeállításával, az időpont és a helyszín kiválasztásával, valamint a catering és a szállásfoglalás kérdéskörével foglalkoztunk az első cikkben.
  • A második részben annak jártunk utána, milyen formában mondhatja ki egy pár a boldogító igent, mikor jön jól egy esküvőszervező, szükség van-e ceremóniamesterre vagy vőfélyre, illetve miért csábít egyre több párt a külföldi esküvő ötlete.
  • Ezek után rátértünk az esküvői szolgáltatókra: azt néztük meg, kiket fontos felkérni, mi számít ma már alapnak, illetve extrának, min lehet – vagy éppen nem érdemes – spórolni.
  • A legutóbbi rész fókuszában a menyasszonyi ruha és az esküvői öltöny álltak: hogyan álljunk neki a keresésnek, mik a legfrissebb trendek, és mennyibe kerül mindez 2026-ban?

Mostanra eljutottunk oda, hogy végső választ adjunk a kutatási kérdésre. Ebben ezúttal is 2026-os jegyespárok és esküvői szolgáltatók voltak a segítségünkre – valamint olyanokat is megszólaltattunk, akik tavaly házasodtak.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Szórakozás
esküvői kisokosesküvői költségekesküvőszervezésmennyibe kerül
Magyar Péter: Felszólítom Orbán Viktort, állítsa le a Fidesz dezinformációs kampányát és a gyűlöletbeszédet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik