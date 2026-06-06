„Nem akartunk annyit költeni, amennyiből Japánt is beutazhatnánk” – ennyibe kerül egy esküvő 2026-ban

Mennyiből jön ki ma egy lagzi Magyarországon? – ezzel a felütéssel indult el néhány héttel ezelőtt az esküvőszervezésről szóló cikksorozatunk, melynek eddigi részeiben végigvettük a folyamat legfontosabb állomásait.

Az alapokkal kezdtük: a vendéglista összeállításával, az időpont és a helyszín kiválasztásával, valamint a catering és a szállásfoglalás kérdéskörével foglalkoztunk az első cikkben.

A második részben annak jártunk utána, milyen formában mondhatja ki egy pár a boldogító igent, mikor jön jól egy esküvőszervező, szükség van-e ceremóniamesterre vagy vőfélyre, illetve miért csábít egyre több párt a külföldi esküvő ötlete.

Ezek után rátértünk az esküvői szolgáltatókra: azt néztük meg, kiket fontos felkérni, mi számít ma már alapnak, illetve extrának, min lehet – vagy éppen nem érdemes – spórolni.

A legutóbbi rész fókuszában a menyasszonyi ruha és az esküvői öltöny álltak: hogyan álljunk neki a keresésnek, mik a legfrissebb trendek, és mennyibe kerül mindez 2026-ban?

Mostanra eljutottunk oda, hogy végső választ adjunk a kutatási kérdésre. Ebben ezúttal is 2026-os jegyespárok és esküvői szolgáltatók voltak a segítségünkre – valamint olyanokat is megszólaltattunk, akik tavaly házasodtak.