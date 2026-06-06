A portugálok edzőmeccse csak nevében lett barátságos Chilével

Barátságosnak legfeljebb a nevében lehetett nevezni az összecsapást, miután Rafael Leao és Iván Román úgy összeakaszkodott, hogy a játékvezető inkább mindkettejüket kiállította.

Portekiz – Şili maçında kavga çıktı. 2 kırmızı kart var. 🟥 Rafael Leao

🟥 Roman pic.twitter.com/KCb3TQ4Yzu — Bilgi’nin Dibi (@BilgininDibi) June 6, 2026

A második félidőre így aztán ők már nem jöttek ki, de át is vette a labdarúgás a főszerepet. Az 58. percben Goncalo Guedes kapott remek kiugratást Rúben Nevestől, amit a bal alsóba lőtt, majd Bruno Fernandes távoli bombája akadt be a jobb alsóba. Lucas Cepeda csak a meccs legvégén, a 92. percben szépített. A portugálok a Kongói DK, Üzbegisztán és Kolumbia együttesével találkoznak majd a csoportkörben.

Európai sikerek szombaton

A belga válogatott hazai közönség előtt magabiztos játékkal fölényesen nyert Tunézia csapata ellen 5.0.ra. A hazaiaknak Leandro Trossard szerzett vezetést a 28. percben egy remek kiugratás után. Térfélcsere után gyorsan eldőlt a meccs, mert előbb Charles De Ketelaere fejelt gólt, majd Ismael Gharbi gyűjtötte be második sárga lapját. Nem sokkal ezt követőn Kevin De Bruyne átlövésből talált be, ezzel eldöntve a találkozó érdemi részét. A hajrában két perc leforgása alatt Dodi Lukebakio és Nicolas Raskin is gólt lőtt, így alakult ki a végeredmény.

A belgák az egyiptomiakkal, az irániakkal és az új-zélandiakkal kerültek egy csoportba a világbajnokságon, a tunéziaiak pedig a hollandokkal, a japánokkal és a svédekkel játszanak majd a vébén.

Szintén az európai csapat nyerte az Amerikai Egyesült Államok-Németország összecsapást is. Kai Havertz már a második percben vezetést szerzett, amire Antonee Robinson pompás bombagóllal válaszolt. Térfélcsere után Leroy Sané szerzett újra vezetést a németeknek, ezzel pedig kialakult a végeredmény. A németek Ecuadorral, Elefántcsontparttal és Curacaóval kerültek egy vb-csoportba, míg az amerikaiak Törökországgal, Paraguayjal és Ausztráliával találkoznak majd.

Eredmények – felkészülési mérkőzések Portugália-Chile 2-1 (0-0) Belgium-Tunézia 5-0 (1-0) USA-Németország 1-2 (1-1)