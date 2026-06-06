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Kultúra

Meghalt Patrick Godfrey, az Örökkön-örökké és A nyomorultak színésze

Patrick Godfrey
TWENTIETH CENTURY FOX / Collection ChristopheL via AFP
Patrick Godfrey Leonardo da Vinciként az Örökkön-örökké című filmben Drew Barrymore oldalán
admin Polák Zsóka
2026. 06. 06. 21:50
Patrick Godfrey
TWENTIETH CENTURY FOX / Collection ChristopheL via AFP
Patrick Godfrey Leonardo da Vinciként az Örökkön-örökké című filmben Drew Barrymore oldalán
Kilencvenhárom éves volt.

Kilencvenhárom éves korában meghalt Patrick Godfrey brit színész, aki leginkább az Örökkön-örökké (Ever After: A Cinderella Story) című filmben nyújtott alakításáról volt ismert. Halálhírét ügynöksége erősítette meg, közlésük szerint a színész békésen, családja körében halt meg – írja a Variety.

A közel hét évtizedes karriert magáénak tudó színész pályafutását az 1950-es évek közepén kezdte, többek között a BBC Radio Drama Repertory Company tagjaként. Finom, elegáns és méltóságteljes játékstílusa miatt a rendezők előszeretettel választották klasszikus darabokhoz és történelmi adaptációkhoz. Gyakran dolgozott együtt James Ivory rendezővel, és pályája során három olyan filmben is szerepelt, amelyet a legjobb filmnek járó Oscar-díjra jelöltek.

Legismertebb szerepei közé tartozik az Örökkön-örökké, amelyben ⁠Leonardo da Vincit alakította, Drew Barrymore volt a partnere; a Szoba kilátással, A napok romjai, a Monte Cristo grófja, vagy A nyomorultak.

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