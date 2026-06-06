Miután május 11-én elfogták az Egyesült Arab Emírségekben, június 6-án Magyarországra szállították a 2025-ben befolyással üzérkedés miatt elítélt R. Lászlót – írta meg az MTI. A férfi, aki ellen nemzetközi elfogatóparancs volt érvényben, börtönbüntetés elől szökött külföldre.

A magyar alvilág egyik főszereplője volt

A 70 éves férfi az emírségekben próbált meg elrejtőzni a rendőrök elől, de nemzetközi együttműködés eredményeként végül Dubajban elfogták – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

R. László az elmúlt évtizedekben több, nagy visszahangot kiváltó büntetőügy főszereplője volt. A magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként számontartott, „keresztapaként” is ismert férfit többek között az alábbi ügyekkel hozták összefüggésbe:

a kilencvenes évek olajügyeivel,

majd a kecskeméti maffiaperben 12 év szabadságvesztésre ítélték,

később egy orgazdasággal összefüggő, „parfümös ügyként” ismert bűncselekmény miatt is eljárás indult ellene.

Nemzetközi együttműködéssel hozták haza

Legutóbb befolyással üzérkedés bűntette miatt ítélték jogerősen három év szabadságvesztésre, azonban büntetésének letöltését nem kezdte meg, hanem külföldre szökött, így nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene.

R. Lászlót több hazai szerv és az emírségekbeli társszervek segítségével kutatták fel és fogták el, majd június 6-án az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központjának (NEBEK) munkatársai Dubajból Bécsen át hozták a magyar fővárosba, hogy megkezdje büntetésének letöltését.

A korrupciós bűncselekmények miatti Dubajba szökés nem ismeretlen téma a hazai nyilvánosságban. Lapunknak adott interjújában Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész az MNB-s vagyonvesztés miatti nyomozás kapcsán arról beszélt: ha kell, Dubajból is visszahozatják a Ferrarikat. Sajtóhírek szerint a Matolcsy-család tavasszal Dubajba szállíttatta a vagyontárgyait – köztük Matolcsy Ádám sportautógyűjteményét – és a volt jegybankelnök ideje egy részét is ott tölti.