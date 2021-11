Greta Thunberg: ez eddig a legkirekesztőbb ENSZ klímacsúcs

Éles kritikával bírálta a COP26-ot Greta Thunberg: Twitterén kifejtette, hogy ez a leginkább kirekesztő ENSZ konferencia eddig, és hogy másról sem szólnak a megbeszélések, mint a zöldre mosásról, vagyis greenwashingról. A 18 éves aktivista láthatólag finoman szólva sincs megelégedve a konferencia eddigi eredményeivel.

#COP26 has been named the must excluding COP ever.

This is no longer a climate conference.

This is a Global North greenwash festival.

A two week celebration of business as usual and blah blah blah.

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 4, 2021