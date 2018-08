Itt egy remek lámpa, ami még a túrázást is bírja

Ez a kínai akciókamera a GoPróval is felveszi a versenyt

KICSOMAGOLÁS

A Zanflare T1 fehér kartonja szolid feliratozással tudatja, hogy mi lakozik benne, a belül található angol nyelvű használati utasítás pedig teljesen jól érthető és használható – ezen még meg is lepődtünk. Őszintén szólva, nélküle nehezen találtuk volna ki, hogy miként is kell használni az új lámpánkat. A tartozékok skálája ugyanakkor nem túl széles, de sok mindenre nincs is szükség,

itt az 18650-es aksi, egy USB kábel és az említett leírás.

A 18650-es lítium-ionos akkumulátor méretre és kinézetre olyan, mint egy ceruzaelem, viszont a hasonlóság itt véget is ér. Ez a telep újratölthető, sokkal több energia tárolására képes, magasabb a feszültségértéke (3,6-3,7 V), így alkalmasabb nagyobb fogyasztók, mint például egy rengeteg LED-del ellátott lámpa energiaellátására. Manapság minden erősebb fényerejű lámpához ilyen aksikat használnak.

Nagyon örültünk, hogy saját töltőelektronikát kapott a lámpa, így ha nem is kívánjuk minden eszközünket ilyen aksival használni, akkor sem kell külön töltőt beszereznünk, hiszen a lámpát USB-re kötve tölthetjük a benti telepet. A kialakítás roppant ötletes, az akkumulátor lefogatója egyben egy nagyon erős mágnes is, mely nem lóg ki a talp síkjából, úgyhogy szinte bármilyen fém felületre rögzíthetjük.

Alul találjuk még a kikapcsoló gombot, amivel a piros szín, illetve az SOS funkció is aktiválható, illetve a takarógumi mögött találjuk az USB portot. A fém akasztó követi a Zanflare T1 körívét, hogy ne akadályozza a használatot, ezzel tudjuk sátrakba, vagy a természetben fellelhető szinte összes helyre felakasztani, a ház körül pedig a mágneses rögzítés lesz a segítségünkre. A felül található fém kör a funkcióválasztó, ezzel állítható a szín és a fényerősség.

TESZTÜZEM

A Zanflare T1 84 darab SMD2835 LED modulból épül fel: ez egy igen kedvelt modell, sokan használják nagy megelégedéssel, ezért jó választás volt a gyártó részéről. A maximum fényerőt 340 lumenben határozták meg, a minimum pedig 3. Nekünk nagyon bejött, hogy ilyen széles skálán mozog az érték, hiszen a lámpa éjszakai fénynek is tökéletes, például egy gyerekszobába, de egy gombnyomásra éjjeli lámpává változik, ha mondjuk felsír a szemünk fénye és bemegyünk hozzá.

Akinek ez az analógia egyelőre életszerűtlen, annak horgászattal is működhet ugyanaz, vagy akár sátorozással, hiszen nem probléma, ha éjjel is dereng nagyon halványan egy kis fény, illetve ha felriadunk valami neszre, egyből feljebb tudjuk tekerni a fényerőt.

A hideg- és melegfehér mellett kapunk még piros színt is, ezt az alsó gombbal aktiválhatjuk, ahogyan az SOS funkciót is, illetve a teljes kikapcsolást is itt érjük el. Ez szintén nagy segítség lehet a túráink során – de itt nem feltétlenül eltévedésre gondolunk, hanem rőzsegyűjtésnél hasznos lehet csak addig eltávolodni, ameddig biztonsággal látjuk a villódzó fényt.

Szintén pozitív tulajdonság, hogy a lámpa tárolja a színenként beállított fényerőt, tehát a melegfehér alacsony fényereje működhet éjjel, a hidegfehéret pedig a legerősebb fokozatra állítva egyetlen gombnyomással válthatunk a két funkció között – ahogy azt a gyerekszobás példánál is ecseteltük.

A Zanflare T1 ráadásul teljesíti az IP65-ös szabvány kritériumait, úgyhogy nem kell aggódnunk az eső miatt, főleg ha állítva tartjuk, mivel az USB port gumi ajtaja a készülék legkritikusabb pontja.

ÖSSZEGZÉS

A Zanflare T1 megéri az árát, főleg úgy, hogy egy 18650-es aksi is jár hozzá, ami önmagában 1000-1500 Ft körüli tétel, ha külön kell beszereznünk, ezért a 6450 Ft-os ár egyáltalán nem túlzó. A végösszeg még így is áfahatár alatti, úgyhogy az extra kiadásoktól nem kell tartanunk.

Nekünk nagyon tetszett a memória funkció, nem felejti el az előre beállított fényerő értéket, a 2700K – 6500K közötti színhőmérséklet tartományban pedig könnyedén találunk pihentető és erősen világító verziót is. Amennyiben érdekel a többi Zanflare termék is, az alábbi linkre kattintva érheted el őket.