bl döntőmagyar péterminiszterelnökposzt
Belföld

Magyar Péter: Magyarország most a világ közepe

Magyar Péter Facebook-oldala
admin Lányi Örs
2026. 05. 30. 20:16
Magyar Péter Facebook-oldala

Ezekben a pillanatokban több mint egymilliárd ember nézi élőben a Budapesten zajló Bajnokok Ligája döntőt

– írja Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök, aki Csányi Sándor MLSZ-elnök, és Aleksander Čeferin UEFA-elnök körében nézi a meccset.

A Tisza Párt elnöke szerint a hangulat fantasztikus, a mérkőzés izgalmas, és akadnak felejthetetlen képsorok is. Így pedig arra jutott:

Magyarország most a világ közepe.

Magyar mellett Orbán Viktor is bejelentkezett a stadionból, az erről szóló videóban pedig azt mondta, sajnálja, hogy ilyen kicsit a Puskás Aréna.

Kapcsolódó
Orbán Viktor a BL-döntőn: az egyetlen gyengesége a Puskás Arénának, hogy kicsi
Az exminiszterelnök szerint 15 ezerrel nagyobb stadiont kellett volna építeni.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Habony Árpád is lobbizott ki diplomata-útlevelet, de a legaktívabb kijáró Semjén Zsolt és Rogán Antal volt
Több helyen is balhéztak a BL-döntőre érkező szurkolók, üveggel dobáltak meg egy taxist
Orbán szerint nagyobb stadion kellett volna, visszament a kórházba az életveszélyesen megsérült drukker – élő hírfolyam a BL-döntőről
Ki mondta: Churchill, Rejtő, Oscar Wilde vagy Woody Allen? A szellemes idézetek kvíze
Szakértővel mutatjuk be, hogyan lesz PTSD egy megterhelő eseményből
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik