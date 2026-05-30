Magyar Péter: Magyarország most a világ közepe

Ezekben a pillanatokban több mint egymilliárd ember nézi élőben a Budapesten zajló Bajnokok Ligája döntőt

– írja Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök, aki Csányi Sándor MLSZ-elnök, és Aleksander Čeferin UEFA-elnök körében nézi a meccset.

A Tisza Párt elnöke szerint a hangulat fantasztikus, a mérkőzés izgalmas, és akadnak felejthetetlen képsorok is. Így pedig arra jutott:

Magyarország most a világ közepe.

Magyar mellett Orbán Viktor is bejelentkezett a stadionból, az erről szóló videóban pedig azt mondta, sajnálja, hogy ilyen kicsit a Puskás Aréna.