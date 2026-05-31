Több amerikai gyerek került kórházba a legújabb videós kihívás miatt

Egyetlen hét alatt öt gyereket szállítottak be a San Diego-i Rady gyermekkórház sürgősségi osztályára egy a közösségi médiában terjedő új kihívás a „Benadryl Challenge” miatt – írja a Fox5.

A leginkább a TikTokon terjedő kihívás résztvevői nagy dózisban vesznek be recept nélkül kapható, diphenhydramine-t tartalmazó allergiagyógyszert, például Benadrylt, ami túladagolva hallucinációkat okozhat. A résztvevők sokszor 12 tablettát vesznek be egyszerre, noha a 6-12 éves kor közötti gyerekek számára 6 tabletta a 24 óránként adható maximális mennyiség, a 12 éven felüliek pedig 12 tablettát vehetnek be 24 óra alatt.

A Benadryl-túladagolás, nemcsak hallucinációkat, de izgatottságot és szapora szívverést, sőt, akár szívrohamot is okozhat. A Rady kórház közleménye szerint a múlt héten ellátott páciensek közül egynek olyan súlyos tünetei voltak, hogy be kellett fektetniük.

A Benadry-túladagolással kórházba kerülők többségükben 16-18 évesek, de vannak közöttük fiatalabbak és 20-22 éves fiatal felnőttek is.

A texasi Fort Worth gyermekkórház áprilisban azt közölte, hogy az elmúlt hat hónapban több mint száz pácienst láttak el Benadryl-túladagolás miatt, akik közül egy életét veszítette.

A tragikus halálesetet követően a Benadrylt gyártó Johnson & Johnson figyelmeztetést adott ki a kihívással kapcsolatban, és közös munkába kezdett a közösségi média platformok üzemeltetőivel, hogy eltüntessék az ártalmas tartalmakat.