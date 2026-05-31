Nem titok, hogy Dzsudzsák a Debrecennel tervezi a jövőjét

Dzsudzsák Balázs, a DVSC (j) és Nils Oscar Alexander Abrahamsson, a Győr játékosa a labdarúgó Fizz Liga 9. fordulójában játszott Debreceni VSC - ETO FC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2025. október 4-én.
Czeglédi Zsolt / MTI
2026. 05. 31. 19:13
Dzsudzsák Balázs a következő idényt is a Debrecen labdarúgócsapatában tölti.

„Ez a kérdés eldőlt, bár a hivatalos prezentációra még várni kell” – nyilatkozta az M1 aktuális csatornának a 39 éves kiválóság.

Nem titok, hogy a Debrecennel tervezem a jövőmet, a klub pedig velem, úgyhogy már csak a formaságok vannak hátra. Egy ilyen szezon után pedig még nehezebb lenne úgy dönteni, hogy kiszállok ebből, és az életkor úgyis csak egy szám

– utalt a 109-szeres válogatott szélső arra, hogy a hajdúságiak a negyedik helyen zárták a bajnokságot, és a következő szezonban elindulhatnak a Konferencia Liga selejtezőjében, amelyben három párharcot kell nyerniük a főtáblára kerüléshez.

A DVSC július 23-án és 30-án, a második fordulóban kezd majd a harmadik számú európai kupasorozatban.

