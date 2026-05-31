Magyar rendszámú autóbusz balesetezett Csehországban

Idnes / X
admin Ősze András
2026. 05. 31. 17:29
Tizenketten megsebesültek.

Csehország déli részén összeütközött egy magyar rendszámú autóbusz és egy személyautó, írja a cseh Idnes közlése alapján a Telex. A lap információi szerint a buszon harmincan utaztak. Összesen 12 sebesültről tudni: a buszon 8 utas sérült meg, a személygépkocsi mind a négy utasát kórházba szállították.

A baleset České Budějovice megyében, Boršov nad Vltavou közelében történt. Az Idnes szerint vasárnap heves viharok tomboltak a térségben, a baleset is egy felhőszakadás idején történt az II/143-as úton. A régióban a tűzoltóknak 15 esetben kellett kidőlt fákhoz vagy elárasztott pincékhez kivonulni.

Egyelőre nem tudni, hogy a balesetnek hány magyar érintettje van.

