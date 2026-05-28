Új fizetős funkciókat kap a Facebook, az Instagram és a WhatsApp

A Meta az elkövetkezendő hetekben elkezdi a korábban csak pár országban tesztelt, Plus nevű prémium előfizetési csomagjainak globális bevezetését az Instagram, a Facebook és a WhatsApp platformokon, továbbá megkezdődik a Meta AI-hoz kapcsolódó előfizetések tesztelése is – írja a TechCrunch.

Ezzel a lépéssel a Mark Zuckerberg vezette Meta is csatlakozik azon techvállalatok sorához, amelyek a jelentős mesterségesintelligencia-befektetéseket új vagy átalakított előfizetési csomagok bevezetésével igyekeznek egyensúlyozni.

Mennyit kell majd fizetni és miért?

A jelenleg elérhető információk szerint az

Instagram Plus havidíja 3,99 dollár (~1200 Ft) lesz,

a Facebook Plus havi 3,99 (~1200 Ft) dollárba fog kerülni,

míg a WhatsApp Plus előfizetés havi 2,99 (~900 Ft)dollárért lesz elérhető.

Ahogy arról korábban már lapunk is beszámolt, a fenti összegért cserébe az Instagramon olyan extra funkciók válnak elérhetővé, mint például egy történet kiemelésének lehetősége hetente egy alkalommal, bármely történet elérhetőségének meghosszabbítása további 24 órával, valamint valaki más történetének megtekintése anélkül, hogy megjelennénk a megtekintők között.

A Facebook Plus nagyjából ugyanezt fogja kínálni, hiszen itt szintén lehetőség lesz például a Facebook-történetek meghosszabbítására, így azok 24 óra helyett 48 órán át lesznek elérhetőek. Emellett számos egyéb bónuszt is kínál, amelyek leginkább a történetekkel való interakcióra épülnek, így például küldhető lesz szuper reakció (animált ikonok, amelyek megjelennek a barátok történetein), név alapján kereshetővé válik a történeteket megtekintő felhasználók listája, továbbá láthatóvá válik, egyesek hányszor nézték újra a közzétett történeteket, illetve itt is megtekinthetők lesznek úgy mások hasonló posztjai, hogy arról az illető nem kap értesítést.

A WhatsApp Plus ezzel szemben olyan funkciókat biztosít az előfizetőknek, mint 20 további chat rögzítésének (pin) lehetősége, valamint a Prémium matricák használata.

Fontos ugyanakkor, hogy a TechCrunch szerint ezek a Plus előfizetések nem fogják felváltani a már évek óta létező, Meta Verified néven elérhető fizetős tagságot – amiről korábban itt írtunk részletesebben.

Az MI is fizetős lesz

A Meta emellett a közeljövőben elkezdi tesztelni a Meta One Plus csomag (havi 7,99 dollár), valamint a Meta One Premium előfizetést (havi 19,99 dollár), amelyeknek köszönhetően az előfizetők több képet és videót generálhatnak a Meta AI-val.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a Meta saját mesterséges intelligenciájának ingyenes verziójában meg fognak jelenni a használati korlátok a Thinking módban, valamint a videó- és képgenerálásnál. A vállalat valamikor júniusban kezdi meg ezen MI-csomagok tesztelését Szingapúrban, Guatemalában és Bolíviában.