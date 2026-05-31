Az adidas az F50 játékosait, Kvaratskheliát és Dembélét ünnepelte Budapest egén

Az UEFA Bajnokok Ligája döntőjét követően az adidas F50 HYPERFAST sportolói, Khvicha Kvaratskhelia és Ousmane Dembélé kerültek a reflektorfénybe egy valós időben aktivált fényvetítéses installáció keretében Budapest két ikonikus helyszínén, köztük a legendás Keleti pályaudvaron, élő ünnepi vászonná alakítva a várost.
A nagyszabású vetítés során a két játékos az UEFA Bajnokok Ligája-trófea társaságában jelent meg egy markáns kék háttér előtt, miközben a „BACK TO BACK” („Egymás után kétszer”) üzenet futott végig az épület homlokzatán. A játékosokról készült monumentális képek precíz projektortérképezési technológiával kapcsolódtak az épület architektúrájához, harmonikusan integrálva a vizuális elemeket a szerkezetbe.
A döntő lefújását követően azonnal aktivált installáció a labdarúgás legnagyobb színpadán nyújtott egyéni kiválóságot ünnepelte, kiemelve az adidas sportolóit a sportág meghatározó pillanatainak középpontjában, és közelebb hozva a szurkolókat a győzelem élményéhez.
Az adidasról
Az adidas a sportszergyártó iparág egyik globális vezető vállalata. A cég központja a németországi Herzogenaurach városában található, világszerte mintegy 65 000 munkavállalót foglalkoztat, és 2025-ben 24,8 milliárd eurós árbevételt ért el.
Az adidas és a labdarúgás
Az adidas a futball világának vezető márkája. Hivatalos beszállítója a sportág legjelentősebb tornáinak, többek között a FIFA Világbajnokságnak™, a FIFA Női Világbajnokságnak™, a FIFA Klubvilágbajnokságnak™, az UEFA Európa-bajnokságnak™, az UEFA Bajnokok Ligájának™ és az UEFA Női Bajnokok Ligájának™. Az adidas olyan élklubokat támogat, mint a Real Madrid, a Liverpool, a Manchester United, az Arsenal, a Bayern München és a Juventus. Emellett a világ legjobb játékosai közül is számosan a márka partnerei, köztük Aitana Bonmatí, Trinity Rodman, Vivianne Miedema, Alessia Russo, Lena Oberdorf, Vicky Lopez, Lionel Messi, Jude Bellingham, Mohamed Salah, Pedri, Lamine Yamal, Florian Wirtz, Paulo Dybala, Gabriel Jesus, Ousmane Dembélé, Serge Gnabry és Manuel Neuer.
A cikk az adidas támogatásával jelent meg.