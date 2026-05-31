Az adidas az F50 játékosait, Kvaratskheliát és Dembélét ünnepelte Budapest egén

Az UEFA Bajnokok Ligája döntőjét követően az adidas F50 HYPERFAST sportolói, Khvicha Kvaratskhelia és Ousmane Dembélé kerültek a reflektorfénybe egy valós időben aktivált fényvetítéses installáció keretében Budapest két ikonikus helyszínén, köztük a legendás Keleti pályaudvaron, élő ünnepi vászonná alakítva a várost.

A nagyszabású vetítés során a két játékos az UEFA Bajnokok Ligája-trófea társaságában jelent meg egy markáns kék háttér előtt, miközben a „BACK TO BACK” („Egymás után kétszer”) üzenet futott végig az épület homlokzatán. A játékosokról készült monumentális képek precíz projektortérképezési technológiával kapcsolódtak az épület architektúrájához, harmonikusan integrálva a vizuális elemeket a szerkezetbe.

A döntő lefújását követően azonnal aktivált installáció a labdarúgás legnagyobb színpadán nyújtott egyéni kiválóságot ünnepelte, kiemelve az adidas sportolóit a sportág meghatározó pillanatainak középpontjában, és közelebb hozva a szurkolókat a győzelem élményéhez.