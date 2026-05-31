Tíz éve él úgy, mint egy alkoholista, holott egy korty szeszt sem iszik

Az új-skóciai Eric Poulin az elmúlt tíz évben rengetegszer tűnt teljesen részegnek, noha soha nem ivott egyetlen korty alkoholt sem. Kiderült: a férfi egy ritka, bélfermentációs szindróma (auto-brewery syndrome – ABS) nevű betegségben szenved, vagyis a szervezete gyorsabban termel etanolt, mint ahogy az anyagcseréje képes lenne lebontani, ezért úgy kerül a részegség állapotába, hogy egyetlen csepp szeszes italt sem fogyaszt.

Bár Poulin megkönnyebbült, amikor végre diagnosztizálták a betegségét, ám hosszú utat kell még megtennie a gyógyulás felé – írja a CBC című kanadai hírportál.

A férfi azt meséli, többször élt át olyan rohamokat, melyekből semmire sem emlékszik. „A gyerekeim mesélték el, hogy zokogtam, és azt hajtogattam, hogy meg fogok halni.”

Az ABS nagyon ritka betegség, viszonylag keveset tud róla az orvostudomány, így nehezen diagnosztizálható.

A betegséget a bélflóra egyensúlyának felborulása okozza. A páciens bélrendszerében az alkohol fermentációjára képes baktériumok és gombák válnak dominánssá, működésük pedig magas véralkoholszinthez, sőt alkoholmérgezési tünetekhez vezethet

– mondja Dr. Rahel Zewude, aki több ABS-es beteget is kezelt már.

Az ABS-t általában szénhidrátokban szegény diétával és gombaellenes kezeléssel próbálják gyógyítani, Eric Poulin esetében azonban nem vált be a módszer. A férfi orvosai fekális bakterioterápiás kezeléssel kísérleteznek, melynek lényege, hogy egy egészséges donor székletéből kinyert mikrobákat ültetnek be egy kapszula segítségével a beteg bélrendszerébe.

Eric Poulin felesége, Sarah úgy gondolja, valójában sokkal több ember szenvedhet ABS-ben, mint hisszük, hiszen a szindróma nehezen diagnosztizálható, a pácienseket pedig sok esetben hiszik egyszerűen alkoholistának. A nő ezért létrehozott egy ABStrack nevű applikációt, ami a betegség felismerésében segíthet.

Eric Poulin életét egyre jobban megnehezíti a betegsége: spontán részegségei miatt 2023 óta nem dolgozhat, és azt mondja, nem tud elég jó apja lenni az öt gyerekének.

Sohasem tudom, mi fog történni velem egy adott napon vagy akár a következő órában, és ez nagyon lekorlátozza azt, hogy mit tehetek, és mit nem

– mondja.