Luis Enrique elismerte, hogy igazságtalan volt és bocsánatot kért játékosától

Sokat gondolkodott az Arsenal ellen összeállításon Luis Enrique, aki végül a folytonosság mellett döntött. Egy évvel az Inter elleni Bajnokok Ligája-győzelem után a spanyol edző ugyanazt a tíz mezőnyjátékost állította be a szombati fináléra – következésképpen Warren Zaïre-Emery ismét a kispadra került.

Úgy, hogy a szezon addig összes, mind a 16 BL-meccsén játszott, és csupán az elsőn lépett pályára csereként, utána végig a kezdőcsapat tagja volt.

A győzelmet követően Luis Enrique elismerte, hogy a döntése nem volt túl korrekt a játékossal szemben.

Szeretnék egy dolgot hangsúlyozni: edzőként nagyon igazságtalan voltam Warrennel. De megérdemelte, hogy játsszon a döntőben, megmutatta a jellemét és elfogadta a döntésemet.

A 20 éves középpályás a 95. percben állhatott be Fabian Ruiz helyére, de edzője szerint ennyi idő is elég volt ahhoz, hogy a rendelkezésre álló percekben megmutassa, mennyire profi és milyen különleges ember.

A mindössze 20 éves Warren Zaïre-Emery ebben a szezonban 54 tétmérkőzésen lépett pályára, három gólt szerzett és öt asszisztot jegyzett.

Miután megünnepli a BL-címvédést, nme sok ideje marad a pihenésre, máris megy a válogatotthoz, hogy felkészüljön élete első világbajnokságára.