bajnokok ligájabl-döntő 2026luis enriquewarren zaire-emery
Foci

Luis Enrique elismerte, hogy igazságtalan volt és bocsánatot kért játékosától

Martin Zubimendi defensive midfield of Arsenal and Spain and Warren Zaire-Emery central midfield of PSG and France battle for the ball during the UEFA Champions League Final 2026 match between Paris Saint-Germain and Arsenal FC at Puskas Arena on May 30, 2026 in Budapest, Hungary. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto)
Warren Zaire-Emery a hosszabbításban kapott lehetőséget
2026. 05. 31. 11:42
Miután tizenegyesekkel legyőzte az Arsenalt, és a címvédéssel megszerezte története második Bajnokok Ligája-címét a Paris Saint-Germain, a francia labdarúgócsapat spanyol edzője, Luis Enrique bocsánatot kért egyik játékosától.

Sokat gondolkodott az Arsenal ellen összeállításon Luis Enrique, aki végül a folytonosság mellett döntött. Egy évvel az Inter elleni Bajnokok Ligája-győzelem után a spanyol edző ugyanazt a tíz mezőnyjátékost állította be a szombati fináléra – következésképpen Warren Zaïre-Emery ismét a kispadra került.

Úgy, hogy a szezon addig összes, mind a 16 BL-meccsén játszott, és csupán az elsőn lépett pályára csereként, utána végig a kezdőcsapat tagja volt.

A győzelmet követően Luis Enrique elismerte, hogy a döntése nem volt túl korrekt a játékossal szemben.

Szeretnék egy dolgot hangsúlyozni: edzőként nagyon igazságtalan voltam Warrennel. De megérdemelte, hogy játsszon a döntőben, megmutatta a jellemét és elfogadta a döntésemet.

A 20 éves középpályás a 95. percben állhatott be Fabian Ruiz helyére, de edzője szerint ennyi idő is elég volt ahhoz, hogy a rendelkezésre álló percekben megmutassa, mennyire profi és milyen különleges ember.

A mindössze 20 éves Warren Zaïre-Emery ebben a szezonban 54 tétmérkőzésen lépett pályára, három gólt szerzett és öt asszisztot jegyzett.

Miután megünnepli a BL-címvédést, nme sok ideje marad a pihenésre, máris megy a válogatotthoz, hogy felkészüljön élete első világbajnokságára.

A Paris Saint-Germain megvédte címét a budapesti BL-döntőben
Legyőzhetetlen PSG, legendás Luis Enrique, katasztrofális Gabriel – így ír a sajtó a budapesti BL-döntőről
A nemzetközi lapok a Paris Saint-Germaint méltatják, és az Arsenal brazil védőjének hibájáról írnak.
Schäfer András: Ha megvered az angolokat 4-0-ra, aztán kikapsz az írektől egy 96. perces góllal, azt sokan nem tudják elhelyezni, mert mindig csak a két véglet létezik

