A fideszes propagandagyár majd 9 milliárdot tüntetett fel a cég beszámolójában „egyéb bevételként”, így sikerült elkerülniük, hogy jelentős veszteséggel zárják a 2025-ös üzleti évet – írta a HVG.

A Megafon Digitális Inkubátor Központ Nonprofit Kft. ennek köszönhetően 474 millió forintos nyereséggel zárta az évet. A cég nettó árbevétele a 16 millió forintot sem érte el, ráadásul a személyi ráfordítások is durván nőttek a cégnél. A 2023-ban még 877 millió forintos bérköltség 2024-ben 1,3 milliárdra, tavaly pedig már közel 1,8 milliárd forintra nőtt. Ebből 57 embert tudtak foglalkoztatni a propagandacégnél. Hirdetésekre 5,6 milliárdot költöttek el, az előző éves 5,1 milliárdhoz és az azt megelőző, 2023-as 2,8 milliárdhoz képest ez is nőtt.

A 2025-ös, közel félmilliós nyereséget eredménytartalékba helyezték. Erre szükség is lehet, hiszen, ahogy arról korábban írtunk, a választások után nehéz anyagi helyzetbe került a Fidesz-szócső Megafon. Leépítések kezdődtek a cégnél, melyek a szerkesztőktől a technikai munkatársakig érintik a munkavállalókat.

Vélhetően a költségcsökkentés keretében, a Digitális Szuverenitási Központtal és a Patrióta YouTube-csatornájának stúdiójával együtt május folyamán kiköltöztek a korábban használt, elegáns óbudai irodájukból is.