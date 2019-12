A Xiaomi 4K-s okostévéje olcsó, viszont bőven akadnak árnyoldalai

A Xiaomi okostévéi – egyelőre – a nagyobb hazai áruházakban ugyan nem kaphatók, de a népszerű kínai gyártó készülékei ettől függetlenül beszerezhetők Magyarországon, így a RendeljKínait csapata le is csapott egy 55 hüvelykes Mi TV 4S modellre, hogy első kézből próbálhassák ki, mit is kínál a meglehetősen baráti áron, 155 000 Ft környékén kínált modell.

Mivel egy 55 hüvelykes készülékről beszélünk – ami nagyjából 140 centis képátlót jelent – a tévé dobozának kibontását jó, ha két ember végzi. Egyedül is megoldható, de egy ilyen hatalmas képernyő esetén jobb biztosra menni. Az összeszerelés nem atomfizika, mindössze az alumínium lábat kell felcsavarozni a tévé aljára, és már mehet is a komódra. Ha pedig a falra helyeznénk, akkor sincs gond, hiszen a konzolos rögzítéshez szükséges szabvány furatok megtalálhatók a készülék hátulján.

A Mi TV 4S külsőre egészen pofás: a kerete mindössze 1 cm, és az alsó káva is csak ennek a duplája. Ezek a felületek szálcsiszolt alumíniumból készültek, és az alul látható Mi logó sem hivalkodó. A hátsó része fekete műanyag borítást kapott, és két helyre kerültek a különféle csatlakozók, amik a következők: 3 USB 2.0, 3 HDMI bemenet, jack csatlakozó, CI kártya, Ethernet port, AV bemenet és TV tuner.

Távirányítót is kapunk a készülékhez, ami Bluetooth-os, így egy másik szobából is használható, sosem veszti el a kapcsolatot és villámgyorsan működik. Sok gombot ugyan nem találunk rajta, de az alapnavigáció elvégezhető vele, és kapunk gyorsbillentyűket is, amikkel aktiválható a Google Asszisztens és a Xiaomi saját felülete, a PatchWall. Ha pedig valamiért nem működne a távvezérlő, akkor van egy rejtett gomb a készüléken, amivel manuálisan kapcsolhatjuk ki és be a tévénket.

Szép-szép, de kell ez otthonra?

Az első beüzemeléskor – lévén az Android 9 tévés változatát futtató eszközről van szó – be kell jelentkezni a Google-fiókkal, és elméletileg elérünk minden kompatibilis szolgáltatást. Azért csak elméletileg, mert hiába beszélünk globális piacra szánt okostévéről, a rendszer le van korlátozva, akadnak olyan appok, amik egy androidos Sony vagy Philips tévén simán letölthetők, de itt nem.

Nincs például Google Chrome vagy más épkézláb böngésző, de ami ennél is nagyobb érvágás, hogy a Netflix sem tölthető le a tévére, holott a legtöbb itthon forgalomba kerülő tévén előre telepítve kapjuk a legnépszerűbb streaming alkalmazást. Az HBO GO ugyan leszedhető, de 5.1-es hibakóddal nem enged lejátszani semmit. Ezt ugyan ki lehet kerülni egy androidos telefonnal a beépített Chromecastnak köszönhetően, de az ember alapvetően azért vesz okostévét, hogy ilyesmivel már ne kelljen foglalkoznia. És ez igaz a szoftveres berhelésre is: a Google-ből megtudhatjuk, miképp telepíthető mégis a Netflix, de 155 000 forint kifizetése után elvárható lenne, hogy ilyesmire már ne kelljen – nem kevés – időt pazarolni.

Szoftveresen tehát akadnak gondok, ráadásul a távirányítóval sem lehet mindig megfelelően navigálni, így ennél a tévénél még egy egeret és egy billentyűzetet is érdemes a közelben tartani.

Jó hír ugyanakkor, hogy a Kodi fut a Xiaomi tévéjén, és ezzel elég sok probléma áthidalható. A Xiaomi saját kezelőfelületet is tett a készülékre, ez a PatchWall. A magyar régióban viszont ennek egyelőre nincs sok értelme, hisz nincs lokális tartalom. A gyártó jelenléte ugyanakkor erősödik itthon, így remélhetőleg a helyzet változni fog, addig is az Android TV felületét kell használni, de ez nem nagy érvágás, mivel megfelelően működik, még a hangalapú keresés is. A távirányítóban van mikrofon, így a szánkhoz közel tartva a rendszerbe beépített Google Asszisztens simán felismeri a kimondott keresőszavainkat. Csak az a gond, hogy nem mindig akarta meghallani, hogy beszélünk hozzá.

Hardver szempontjából szerencsére erősebb a Mi Tv S4, mint szoftveresen. A 4K felbontás önmagáért beszél, és erre még rájön a 60 Hz-es képfrissítés. A kijelző színek szépek, a betekintési szögek rendben vannak, és a hangélményre sem lehet panasz – utóbbiért két darab, egyenként 10 wattos hangszóró felel. A rendszer gördülékeny kezelését egy négy Cortex A55-ös maggal szerelt processzor biztosítja, amit 2 GB memória egészít ki. A háttértár 8 GB, amin a legtöbb alkalmazás kényelmesen ráfér.

Egyedül a nagyméretű játékokkal gyűlhet meg a bajunk, de a Real Racing 3 telepítése után egy kevéske hely még így is maradt. A versenyprogram meglepően jól fut a készüléken, de az irányításhoz elengedhetetlen egy kontroller, és erre figyelmeztet is a Google Play.

Ami a képalkotást illeti, a kijelző szép képet közvetít, ugyanakkor azt muszáj megemlíteni, hogy az arcokat valamiért elmossa a TV. Mi körülbelül 4 méterről tévéztünk, ebből a távolságból az 1080p-s tartalmak is jól festettek, egy-egy 4K-s tartalom esetén pedig az állunk is leesett. Viszont nem minden filmnél volt ez a benyomásunk, néha úgy éreztük, hogy csupán „elmegy” a kép, máskor meg oda-vissza voltunk tőle.

Összegzés

A hardvert szépen összerakták, és egészen impozáns a hatalmas TV. A képminőség ugyan nem mindig győzött meg minket, de a panel alapvetően rendben van. A szoftveres rész viszont problémás, szenvedtünk vele, mire nagyjából úgy működött, ahogy mi szerettünk volna. Tehát nem annyira Plug and Play, cserébe viszont olcsó: 155 000 forintért már itthon is be lehet szerezni.

Ezen ár hallatán gondolhatnánk azt, hogy megéri kompromisszumot kötni, és az sincs kizárva, hogy idővel frissül a rendszer, és eltűnnek a korlátozások. Ugyanakkor érdemes tisztában lenni azzal is, hogy plusz 15 000 forintért már olyan szintén androidos Philips tévét kapni, ahol nincs távirányítós probléma, nincs semmilyen korlátozás, simán megy a Netflix és az HBO GO, ráadásul a képminőség is olyan, amit a Xiaomi készüléke még képtelen biztosítani a vásárlóknak – persze a méret ebben az esetben csak 43 hüvelyk, nem 55, de kis szerencsével 200 000 Ft környékén már az utóbbi is beszerezhető az említett típusból.

A teszt a RendeljKínait közreműködésével készült.