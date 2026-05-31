Képes teljesen eltüntetni a tumort egy rák elleni injekció

Sikerült kifejleszteni egy olyan injekciót, amely akár teljes tumorokat is képes elpusztítani a rákos betegek szervezetében – legalábbis ezt mutatják az eddig elvégzett kísérletek eredményei. A próbaidőszak alatt 11 különböző ország kórházi betegein tesztelték a készítményt, olyanokon, akik rákbetegsége más kezelésekre nem reagált.

Amint a Guardian hírt adott róla, az amivantamab nevű injekció a kísérletben résztvevő páciensek harmadánál csökkentette a tumor méretét, már heteken belül. Tizenöt alanynál pedig azt találták, hogy a szer teljesen eltüntette a rosszindulatú daganatot.

Ezek példátlanul erős reakciónak számítanak azoknál a pácienseknél, akik rákbetegsége rezisztens a kemoterábiára és az immunterápiára

– árulta el Kevin Harrington, a londoni Rákkutató Intézet professzora.

A kísérleti stádiumban lévő injekciót összesen 102 betegnél alkalmazták, akik valamilyen fej-nyaki daganattal érintettek. A tumor 43 páciensnél összezsugorodott, további 15-nél pedig teljesen eltűnt. A kutatók szerint a tüdőrákos betegeknél is hasonló eredményt ért el a készítmény. A fejlesztést végző Johnson & Johnson szerint emellett a kolorektális, gyomor- és agyrák ellen is hatásos lehet.

A szer olyan hatást fejt ki, amely gátolja a tumorok növekedését és túlélését segítő EGFR és MET nevű fehérjéket. Emellett segíti aktiválni az immunrendszert is, hogy az támadásba lendüljön a rosszindulatú daganat ellen. Az amivantamabot háromhetente kell beadni a bőr alá, egyelőre többnyire mérsékelt mellékhatásai ismertek.