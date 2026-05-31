Zelenszkij több légvédelmi rakétát kért Trumptól

2026. 05. 31. 19:04
Fabian Sommer / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A légvédelmi rakéták és rakétaelhárító rendszerek gyártásának felgyorsítására kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Donald Trumpot, írja az MTI. Zelenszkij szerint Ukrajnának sürgősen szüksége van ballisztikus rakéták elfogására alkalmas eszközökre.

Az ukrán államfő arról is szeretne megállapodni az Egyesült Államokkal, hogy Ukrajnában gyárthassanak Patriot légvédelmi rakétákat. Levélben fordult a Fehér Házhoz, valamint az amerikai Kongresszushoz, amiben az elhárító fegyverzet hiányát hangsúlyozta. Jelenleg az a probléma, hogy nem tudnak elegendő mennyiséget vásárolni.

Az ukrán elnök szerint a tavaly többször megtartott háromoldalú technikai szintű egyeztetések ukrán, orosz, amerikai részvétellel hasznosak voltak, még akkor is, ha nem magas szintű vezetői találkozókról volt szó. A háború lezárásával kapcsolataban Zelenszkij úgy fogalmazott:

készen állok találkozni Putyinnal, ha ő készen lesz erre.

Hozzátette: több szankcióra és nagyobb nyomásgyakorlásra van szükség Oroszországgal szemben.

