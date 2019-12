Xiaomi Mi Note 10: minden konkurens okostelefont leköröz

A Mi Note 10 a kínai Xiaomi egyik legújabb csúcskészüléke, méghozzá egy olyan modell, aminek sikerült az összes konkurens telefont leköröznie, legalábbis ami a fotós képességeit illeti. 108 megapixeles főkamera, lenyűgöző videós lehetőségek, és emellé jön még a normális hardver, a kifejezetten csinos külső, a lekerekített AMOLED kijelző és a 30W-os gyorstöltés.

A Xiaomi mobiljait alapvetően azért szeretik a vásárlók, mert remek ár-érték aránnyal rendelkeznek. Nem kimondottan innovatívak, bár azért akad néhány olyan darab – például a Mi Mix 3 –, amit mind a mai napig szájtátva forgatunk. A kínai gyártó egyedül a kamerás képességek terén maradt le a konkurencia mögött, viszont a nemrégiben bejelentett Xiaomi Mi Note 10-zel ezt a csorbát is sikerült kiköszörülniük.

A külső impozáns, amire a gyönyörű AMOLED kijelző teszi fel a koronát: szinte lefolyik az éleken, nagyon hasonlóan a Samsung megoldásához. A dizájnon sokat dob továbbá a zöldeskék szín, hiszen a fénytörésnek köszönhetően minden szögből kicsit másképp néz ki a telefon. A hátlapi kamerák egymás alatt helyezkednek el, ami sokkal jobban néz ki, mint a Huawei Mate 30 Pro indukciós főzőlapokat idéző megoldása. Az ujjlenyomat-olvasót a legújabb trendeknek megfelelően a kijelzőbe építették, ami nem baj, hiszen az öt kamera és a két vaku mellé már tényleg túlzás lett volna ezt is a hátlapra helyezni.

A gyártó viszont nemcsak a kamerák terén volt bőkezű, de a szenzorokkal és egyéb kiegészítőkkel sem spórolt: a már-már fölöslegesnek tűnő infra és a jack dugó is helyett kapott a Type-C port mellett. A hangszóró ugyan mono, de még így is viszonylag szépen szól. A dobozban pedig a Mi Note 10 mellett a töltő a második legérdekesebb tárgy, ami támogatja a 30W-os gyorstöltést, azaz mindössze 65 perc alatt tornázhatjuk nulláról maximumra az aksit. A SIM tálcán viszont nincs hely SD kártyának, azaz hiányzik a bővíthetőség, így nagy helyigény esetén a legnagyobb háttértárral szerelt modellt érdemes beszerezni.

Egy lapra tettek fel mindent

Ahhoz, hogy megértsük a Xiaomi Mi Note 10 koncepcióját, a fényképezés szerelmeseinek kell lennünk. Ha kivennénk a képletből az 5 hátlapi kamerát, egy „átlagos” telefont kapnánk, remek AMOLED kijelzővel. A mobil teljesítménye a Note 8 Prót idézi, ami szándékos, hiszen itt nem a lehető legnagyobb nyers erő elérése volt a cél. Processzorként nem is egy Snapdragon 855+ került a készülékbe, „csak” egy 730G, ami egy átlagfelhasználó esetében ugyanúgy elég a mindennapi feladatokhoz, mint az erősebb variáns.

A háttértár ugyan lassabb – de nem lassú –, mint amire számítottunk, de ez használat közben nem érződik: az Android 9 és a MIUI kezelőfelület gördülékenyen fut, még a sok memóriát fogyasztó játékokkal sem volt gond, szóval a szoftveres rész atomstabil, egy panaszos szavunk sem lehet rá.

Érdemes beszélni a kijelzőről is, hiszen a kamera és az üzemidő mellett ez a harmadik alappillére egy jó telefonnak. A 6,47 hüvelykes, FHD+ AMOLED megjelenítőt kapunk, kiváló képminőséggel, remek színekkel és 600 nit fényerővel. Egy ziccert viszont kihagyott a gyártó: hiányzik a panelszéleken végigfutó színes értesítés, amit már a Mi Mix 3 is tudott. Helyette viszont adott a villámgyors, kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasó, amit használatkor még szépen animál is a rendszer.

Emellett a töltési és az üzemidő is eléggé durvára sikeredett. A 3-4 napig simán használható a mobil, csak akkor merül a kelleténél gyorsabban, ha játszunk vele. A képernyőideje szintén impozáns: 1 órányi videózás mindössze 3 százalékot csökkent a töltöttségen. Az aksi 30 perc alatt 55-60 százalékra tölthető a gyári tápegységgel, és durván egy óra kell a 100 százalék eléréséhez. Vezeték nélküli töltés ugyanakkor nincs, NFC viszont igen, így simán mehet az elektronikus fizetés.

A Mi Note 10 esszenciája ugyanakkor egyértelműen a fotózás. Egy komplett lencsearmada áll rendelkezésre ahhoz, hogy a Huawei Mate 30 Próval karöltve elfoglalja a legjobb fényképezős mobilok trónját – és ezt nem mi mondjuk, hanem a DxOMark szakemberei. Az összeállítás a következő:

5 megapixeles telefotó lencse, 5x optikai, 10x hibrid és 50x digitális zoommal

12 megapixeles portré optika, 2x optikai zoommal

108 megapixeles főlencse, extra nagy felbontású képekhez

20 megapixeles ultraszéles lencse

2 megapixeles makro lencse, amivel 1 centiről fotózható bármi

A gyári kamera alkalmazás jól sikerült, egyszerű kihasználni a készülék képességeit. Aki egyből belecsapna a lecsóba, annak ott a Pro mód, ahol szabadon váltogathat a módok között, a többieknek pedig van egy csomó előredefiniált profil. A megdöbbentő az, hogy például rekeszből 1,2 és 16 között – előbbi a szuperbemosott bokeh, utóbbi a minden éles mód – váltogathatunk, illetve az optikai zoomot nemcsak felfelé (2x, 5x), hanem lefelé, például 0,6x-re is állíthatjuk.

A képek természetesen nagyon szépek, szinte minden a helyén van, jók a színek, valósághű az összhatás, nincs kromatikus aberráció, egyedül a szemből érkező fénykezelésen és a fénymérésen lehetne még javítani. Érdemes külön kiemelni az extra hosszú záridővel dolgozó éjszakai módot, ahol lehet nagyon rossz és remek képeket is készíteni – ügyesség kérdése az egész. Szerencsére rengeteg funkció segít a minél jobb fotók elkészítésében, a rácsozást és a vízszintező funkciót például ajánlott bekapcsolni.

És végre a videók is olyanok, amilyennek lenniük kell. Nincsenek mikrozoomolásos rángások, billegések, elég jó a hang és a színek is. Külön bónusz a remek stabilizálás: 4K/30fps esetében majdnem gimbal szintű. Elméletileg létezik szoftveres duális szuperstabilizálás is, ez viszont csak 1080p/30fps felbontás mellett működik, és módosítja a színeket is, így ezt nem tudjuk annyira ajánlani, mint a sima EIS-t. Ami viszont furcsa, hogy a remek mozgáskiegyenlítés 1080p/60fps esetén mintha eltűnne – lehet, hogy a magas képkocka per másodperc szám az oka. Van továbbá mozgó objektum követése és olyan trendiségek, mint a VLOG, amennyiben ilyesmire lenne igényünk.

Összegzés

A Xiaomi Mi Note 10 feltette a koronát a saját fejére, legalábbis ami a fotós képességeket illeti, ezt bizonyítja a DxOMark pontszáma is. Máshol sem nagyon lehet belekötni, remek a hardver, mindene szép és gyors, szenzorfronton csak a vezetéknélküli töltés hiányzik, mellette ott az infra, a duális wifi és a hipergyors töltés. A háttértár bővíthetőségének kinyírása ugyan kicsit olcsó húzás, de aki el tud költeni 150 – 200 000 forintot egy telefonra, az jó eséllyel nem a megfelelő háttértáron fog spórolni.

A Xiaomi Mi Note 10 egy kép- és videóalkotásra kihegyezett telefon, ami 600 dollár környékén rendelhető a kínai webshopokból, de kapható itthon is, garanciával, 190 000 forint magasságában, sőt a Xiaomi hazai térnyerésének köszönhetően hamarosan elérhető lesz a Telekom és a Vodafone kínálatában is.

A teszt a RendeljKínait közreműködésével készült.