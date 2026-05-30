Visszament a kórházba az életveszélyes sérüléseket szenvedett angol szurkoló

A rolleres balesetben életveszélyesen megsérült brit férfivel a rendőröknek sikerült felvenni a kapcsolatot egy hozzátartozóján keresztül, közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Facebook-oldalán.

A futballszurkoló ezután visszament a kórházba, ahol szakszerű ellátásban részesül.

Ahogy arról a 24.hu is beszámolt, egy kórházból önkényesen távozó, életveszélyes sérüléseket szenvedett angol férfit kerestek, akit délután vittek kórházba, miután elektromos rollerrel elesett.

Kiderült, hogy a férfi életveszélyes sérülést szenvedett, ennek ellenére önkényesen távozott a kórházból, mert mindenképpen el akart menni az esti mérkőzésre.