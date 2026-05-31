Kreativitás vagy automatizmus – miért csak büntetőkkel sikerült a párizsi BL-címvédés?

Végül a tavalyi elődöntős párharc egymeccses visszavágóját hozta a Bajnokok Ligája-döntő a 2025-26-os kiírásban, hiszen a PSG a Bayern München, az Arsenal pedig az Atlético Madrid legyőzése után válthatta meg a budapesti repülőjegyet.

A PSG kezdőcsapatában egyedül Asraf Hakimi játéka volt kérdéses, de végül a marokkói jobbhátvéd vállalni tudta a játékot. Így Szafonov kapus kivételével mezőnyben a PSG kezdője megegyezett a tavalyi döntőn látottakkal: Hakimi mellett ezúttal is a csapatkapitány Marquinhos, valamint Willian Pacho és Nuno Mendes kapott helyet a védelemben, a középpályán ismét összeállt a technikás Vitinha, Joao Neves, Fabián Ruíz trió, elöl pedig Doué, Dembélé és Kvarachelia félelmetes hármasa.

Az Arsenalnál már kicsit több volt a kérdés: Raya előtt jobbhátvédben nemcsak White, hanem Timber sem tudott kezdeni, így végül az eredendően középhátvéd Mosquera került be Gabriel és Saliba mellé, balhátvédben pedig nem Calafiori hanem Hincapié kezdett. A középpályán Zubimendí helyett Lewis-Skelly került be Rice és Ödegaard mellé, elöl pedig Gyökeres és Martinelli helyett végül Havertz és Trossard lett Saka társa.

Hogy mennyivel lett volna mozgékonyabb ez a kezdő Artetától, végül nem igazán tudtuk meg. A 6. percben egy hosszú londoni indítást Marquinhos olyan szerencsétlenül rúgott vissza Trossard-ra, hogy az a kapu felé iramodó Havertzhez pattant, aki betört a tizenhatoson belülre, majd éles szögből a léc alá, Szafonov szeme közé vágta a labdát.

Marquinhost természetesen sokan elővették a gólért, de taktikailag egyértelmű: az elvesztett labdára tankönyvi módon támadott vissza az Arsenal, ezeknek a célja pedig épp az, hogy az ellenfél védőjét ilyen helyzetbe hozzák.

A korai gól – a közhellyel ellentétben – nem tett jót a mérkőzésnek. Ellenkezőleg: a 2019-es döntőhöz nagyon hasonló fordulatot láthattunk a meccs további képében. Akkor a Liverpool egy kezezés miatt tizenegyesből már a legelső percben vezetést szerzett a Tottenham ellen, Jürgen Klopp csapata ezért a szokásosnál sokkal mélyebben védekezhetett, így az a döntő sokkal zártabban, unalmasabban alakult, mint amit előzetesen a legtöbb elemző várt volna.