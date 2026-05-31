régészet honfoglalás sír csongrád-csanád megye
Tudomány

Honfoglalás kori lovas harcos kincseit fedezték fel

Stéger Dávid
2026. 05. 31. 09:34

Honfoglalás kori sírt fedeztek fel a csongrádi Tari László Múzeum régészei, amelyben egy rangos személyt helyezhettek végső nyugalomra. Az intézmény közleményéből kiderül, hogy a halottat lovával együtt temették el, és több tárgy is jó állapotban fennmaradt a földben.

A feltárt lovas temetkezés
Hólyagos fejű aranygyűrű
Indás-virágos, hiányzó karikájú aranyozott ezüst csat
Az övet díszítő virágmintával osztott indás aranyozott ezüst keskeny verettípus
Háromlevél díszes késő szaltovói aranyozott ezüst övveret
A lelőhelyet még 2024 elején fedezte fel két múzeumbarát fémkeresős, Lénárt Lajos és Csentes Judit, akik a szántott földben leletekre bukkantak. Hozzájuk csatlakozott nem sokkal később Zsigó Ferenc tiszaalpári helytörténész is, aki további számos tárggyal, valamint a leletek szóródási térképeinek készítésével és elemzésével járult hozzá a projekthez.

A sír régészeti feltárását viszont csak idén április és május folyamán végezték el, dr. Szalontai Csaba és Borsódi Martin irányításával. A munkálatoknak köszönhetően kiderült, hogy a sír egy lovas harcoshoz tartozik, akit gazdag mellékletekkel temettek el. Sírját egy újkori tárolóverem ásása során erősen megbolygatták, de egy része érintetlen maradt.

A megfigyelések alapján a járás területéről ez az eddigi legkorábbi, egyben legelőkelőbb honfoglaló magyarokhoz köthető sír. Benne a harcos és lovának maradványai mellett ráakadtak egy gólyagos fejű aranygyűrűre, valamint több díszes, aranyozott ezüstből készült övveretre és egy csatra. A szakértők szerint a megtalált tárgyak között számos nagyon ritka, sőt párhuzam nélküli darab is szerepel. Ezek elemzése hozzájárulhat a korai magyarság vándorlásának és Kárpát-medencei megtelepedésének alaposabb megismeréséhez is.

