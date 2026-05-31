Káosz, pánik és repkedő bútorok Travis Scott csepeli buliján

2026. 05. 31. 19:41
James Sutton - Formula 1 / Contributor / Getty Images

Az eredetileg meghirdetett időponthoz képest 50 perces csúszással kezdődött és nagyjából tíz percig tartott Travis Scott BL-döntő utáni fellépése szombaton, a Barba Negrában. A tömegben egy ponton kitört a pánik, bútorok repkedtek, a helyszínre mentők érkeztek és volt, aki orvosi ellátásra szorult – írja a Telex.

A rendezvényen Travis Scotton kívül Beton.Hofi és Pogány Induló is fellépett. Utóbbi koncertjét az eredeti tervekhez képest előre hozták, előbbiét pedig későbbre tették.

A sztárfellépő éjjel egy órára kiírt kezdéshez képest ötven perces késéssel érkezett, nagyjából tíz percet töltött a színpadon, és akkor sem rappelt igazán, inkább csak bele-belekiabált a mikrofonba.

Scott rövid produkciója közben káosz és pánik tört ki a közönségben: többen levegőért kapkodva ugrálták át a normál és a VIP-részleget elválasztó kordont, miközben a tömegben egy kerti bútort és egy bárasztalt dobáltak.

Az utolsó pillanatban, kedden meghirdetett rendezvényre gyorsan elkeltek a legolcsóbb, 35 ezer forintos „early bird” jegyek, a normál jegyár 49 ezer forint volt.

A szervező Danube Events Kft. az Indexnek küldött közleményében leírta, hogy a jegyvásárlókat már értékesítési felületen tájékoztatták arról, hogy műsorváltozásokra lehet majd számítani, mert a bulit egyrészt BL-döntőhöz, másrészt a sztárfellépő Travis Scotthoz igazították. Nagyrészt Scott csapatának kérései alapján rendezték be a koncerthelyszínt is.

A szervező hangsúlyozza: a jegyeladásokat a helyszín befogadóképességéhez mérten korlátozták, a biztonsági helyzetet folyamatosan figyelték és szükség esetén eltávolították a rendbontókat a tömegből.

