Az 5 legjobb kínai okosóra, amiért érdemes pénzt adni

XIAOMI AMAZFIT 2/STRATOS

A Xiaomi évről-évre megmutatja miért ők a legjobb kínai kütyügyártó. A Stratos a tavalyi Amazfit továbbfejlesztett verziója. A gyártó csiszolgatta, fejlesztgette az órát és így sikerült megalkotni a tökéletes terméket. A kerek számlappal rendelkező okosóra például a tavalyi modellel ellentétben kapott három nyomógombot, amivel egyszerűsítették a navigációt a felületen.

Az óratest 50 méterig vízálló, így már úszni is lehet vele,

és ez a lehetőség a szoftverbe is bekerült. A tesztünk során bevetettük biciklizés, túrázás és focizás közben, ezért bizton állítjuk, hogy a sportfunkciók szinte tökéletesek. A szokásos okos jellemzők mint az értesítéstükrözés, híváselutasítás és alvásfigyelés természetesen adottak, és a transzreflektív kijelzőnek köszönhetően erős napsütésben is jól láthatók a panelen megjelenő adatok. Az Amazfit 2 45 000 Ft, és 2500 forintért választhatunk hozzá áfa- és vámmentes Priority Line szállítási módot.

XIAOMI MI BAND 3

Tűkön ülve vártuk, mikor érkezik meg a következő Mi Band, hiszen a Xiaomi szériája az okoskarkötős piac éllovasa, és a már-már okosórának nevezhető Mi Band 3 az előző generáció után megmutatta, hogy még mindig tudott hova fejlődni. A karkötő továbbra is a sportfunkciókkal hódít igazán, így számolja a megtett lépéseinket, az elégetett kalória mennyiségét és az edzésekkel eltöltött időt is.

A Mi Band szériához méltóan most is nagyjából 20 napos üzemidőre számíthatunk, így azok sem fognak elriadni a vásárlástól, akik a napi töltögetést rossz tulajdonságként tartják számon. A tapasztalataink alapján a Xiaomi üdvöskéje egész pontosan tud mérni, így nyugodtan rábízhatjuk magunkat az adataira. A Xiaomi shop jóvoltából már hazai garanciával és terméktámogatással is hozzájuthatunk a Mi Band 3-hoz, amit a srácok még magyarított rendszerrel is elláttak, így garantáltan megéri a 13 890 forintos árát.

ZEBLAZE THOR

A Zeblaze itthon alig ismert gyártó, jobbára csak azok találkoznak vele, akik bújják a kínai webshopokat. Ettől függetlenül a „névtelen” cégek sem feltétlenül kukába való termékekkel házalnak. A Thor okosóra és mobil egyben, ami először furcsának hangzik, de nem kell tőle megijedni.

Az elegáns tokban érkező Zeblaze Thor Android 5.1-es rendszerrel felvértezett óra, amivel mindent megtehetünk, amit egy telefonnal, ha a kijelző mérete ezt megengedi. Az értesítések tükrözése alap funkció ennél a kiegészítőnél is, de ez csak a jéghegy csúcsa. A Play Store-ból nagyjából bármit letölthetünk az órára, legyen az a Facebook alkalmazás vagy bármelyik zene streamelős app.

A GPS-szel is ellátott készülékkel navigálni is tudunk,

ráadásul SIM-kártyát is fogad, így nem vagyunk wifihez kötve vele. A mobilhálózatra csatlakozva akár telefonálásra is használható, így lényegében tényleg egy teljes értékű mobilt kapunk. Jelenleg 35 000 Ft-ot kérnek érte, ami egy ilyen sokoldalú eszközért szinte semmi, és még a Priority Line áfamentes szállítás is elérhető hozzá potom 100 forintért.

XIAOMI AMAZFIT

A cikk elején már volt szú az új Amazfitről, de nem lehet elmenni az első verzió mellet sem, hiszen a Xiaomi az elmúlt pár hónapban ezt is tökéletesre csiszolta szoftveres szempontból. A 6-7 napos üzemidővel rendelkező óráról a tartóstesztünkben hosszan értekeztünk, és csodáltuk a fejlődését.

Az utódhoz hasonlóan ez is transzreflektív kijelzőt kapott, ami természetesen érintésérzékeny. Az óra rendelkezik beépített GPS-szel, ami hatalmas előny lehet azoknak, akik sokat túráznak vagy kerékpároznak. Az előre elkészített .gpx fájlokat fogadni képes szoftverrel könnyen követni tudjuk a megtervezett útvonalunkat. Az Amazfit képes emellett megjeleníteni az értesítéseinket, vagy a bejövő hívásainkat, ami egy ilyen órától el is várható. Jelenleg a telefonos applikációból 37 000 forintért érhető el és a többi eszközhöz hasonlóan itt is választhatunk áfamentes szállítási módot.

NO.1 S9

A No.1 nem ismeretlen azok számára, akik rendszeres olvasói a RendeljKínait oldalnak, bár ritkán voltunk megelégedve a termékeikkel. A No.1 S9 viszont egy nagyon jó ár-érték aránnyal rendelkező okosóra, amit főleg az alacsony árával alapozott meg, de természetesen nem szenved hiányt okosfunkcióban sem.

A puritán dobozban lapuló okosóra kifogástalan műanyag házat kapott, itt-ott fém elemekkel megtűzdelve. A kerek kijelzővel az S9 egészen elegánsnak hat, és rengeteg hasznos funkcióval látták el. Tud pulzust mérni, lépést számlálni, alvást monitorozni, illetve vezérelhetjük rajta keresztül a telefonunk kameráját és zenelejátszóját. A hívások elutasítása mellett fel is vehetjük a telefont, és akár az órán keresztül is kommunikálhatunk a vonal túlsó végén lévő személlyel. Több ezer óralap közül választhatjuk ki a nekünk megfelelőt ezen a 7600 forintos terméken, ami a No.1 egyik legjobbja.

