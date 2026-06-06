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Szombaton még csak közelítjük a 30 fokot

24.hu
2026. 06. 06. 06:41
A hétvége után ismét erős felmelegedés várható.

Ha nem is strandidő, de az ország nagy részében szabadtéri programokhoz kifejezetten kellemes időjárás várható szombaton.

Északnyugat felől szakadozik a felhőzet (legkésőbb délelőtt a keleti tájakon is), majd a fátyol- és gomolyfelhők mellett legalább többórás napsütés várható – írja a kiderul.hu.

Az ország délkeleti felén, harmadán délelőtt még eső, zápor többfelé is várható, ezt követően főként a Dunától keletre alakulhatnak ki záporok, esetleg egy-egy zivatar. Nagyrészt mérsékelt lesz a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.

Vasárnap viszont…

akár a 30 fokos meleg is visszatérhet. Gomolyfelhős, napos idő várható. Néhol előfordulhat zápor, zivatar.

Az északi, északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik.

A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között valószínű. Keddre már 32 fokos meleg várható a HungaroMet előrejelzése szerint.

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