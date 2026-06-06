A Tisza Párt a héten nyilvánosságra hozta pénzügyi kimutatását, amelyből kiderült, hogy összesen 3 milliárd 210 millió forint bevételre tett szert 2025-ben.

Az 500 ezer forintnál kisebb adományokból kerekítve 2 milliárd 691 millió forint folyt be a párthoz,

míg a félmillió forintnál többet felajánló magánszemélyektől 421 millió forintot kaptak,

98 millió forint pedig egyéb bevételekből származott.

Az 500 ezer forintnál többet adományozók listája a törvény szerint nyilvános.

Így tudható, hogy a párt legnagyobb támogatói Bige László, a Nitrogénművek Zrt.-t tulajdonló, több iparágban is érdekeltségekkel rendelkező nagvállalkozó és a felesége voltak – 100 millió forinttal. Bige a 92,8 milliárd forintos vagyonával az ország 36. leggazdagabb embere a Forbes 2025-ös listája szerint.

Az RTL Híradónak Bige azt mondta, az Orbán-kormányok alatt őt ért „megaláztatások” miatt nemcsak tavaly támogatta a Tiszát: a 2026-os kampányban további több száz millió forintot adott Magyar Péteréknek. A vállalkozóval szemben számos eljárás, vizsgálat, sőt büntetőügy is indult a NER éveiben, de ezek nem vezettek eredményre.

A fiáról, Bige Dávidról már tavaly kiderült, hogy belépett az egyik Tisza Szigetbe.

A toplistán a második helyre felférő magánadományozókat már nem a leggazdagabbak körében kell keresni, ugyanis – a 24.hu megkeresése alapján – kiderült, hogy összességében a vecsési Földi család tagjainak az adománya volt a második legnagyobb összeg: ők 55 millió forinttal segítették a Tiszát.