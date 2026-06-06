emojifilmekkvíz
Szórakozás

Kvíz: emojikkal meséljük el a cselekményt – kitalálod, melyik filmre gondoltunk?

admin Csontos Kata
2026. 06. 06. 05:30
Szavak helyett most emojikból kell megfejtened, melyik híres filmről van szó. Ha szereted a mozifilmeket és a gyors agytornát, ez a kvíz igazán neked való!

Ebben a kvízben híres filmek cselekményét emojik segítségével jelenítjük meg. A te feladatod az, hogy a látott jelek alapján rájöjj, melyik filmre gondoltunk, majd a megadott válaszlehetőségek közül kiválaszd a helyes címet. A kvíz összesen 8 kérdésből áll.

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