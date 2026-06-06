Kvíz: emojikkal meséljük el a cselekményt – kitalálod, melyik filmre gondoltunk?

Ebben a kvízben híres filmek cselekményét emojik segítségével jelenítjük meg. A te feladatod az, hogy a látott jelek alapján rájöjj, melyik filmre gondoltunk, majd a megadott válaszlehetőségek közül kiválaszd a helyes címet. A kvíz összesen 8 kérdésből áll.