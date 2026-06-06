Sérülés: nagyon rossz hírt kapott a német labdarúgó-válogatott

„Sajnos Lenni megsérült az edzésen. Meg kell várnunk, mi lesz a vizsgálatok eredménye, de őszintén szólva, nem nézett ki jól. Arra kérlek benneteket, legyetek türelmesek, adjatok a játékosnak egy kis időt egyedül” – mondta Julian Nagelsmann a német válogatott pénteki edzését követően.

A szövetségi kapitány hozzátette, egyelőre várják a diagnózist, aztán majd eldöntik, hogy Karl folytathatja-e a felkészülést, vagy be kell hívni a keretbe valakit.

A Kicker azt írta, a támadó középpályás izomsérülést szenvedett, és MRI-vizsgálaton esett át. Kiesése azért lenne nagy veszteség, mert a szakírók szerint akár arra is jó esélye lett volna, hogy bekerüljön a világbajnokságon a kezdőcsapatba.

A Bayern München fiatal futballistája a mostani szezonban robbant be a nemzetközi futballba, 40 tétmérkőzésen 9 gólt és 8 gólpasszt ért el a bajorok színeiben.

Ki lehet az utód?

Amennyiben cserére lenne szükség, akkor a helyére a stuttgarti Chris Führich vagy a kölni Said El Mala lenne az első számú választás, de lehetséges alternatíva a dortmundi Karim Adeyemi vagy a brentfordi Kevin Schade is.

A sportlap szerint Deniz Undav sem teljesen egészséges, a legutóbbi, finnek elleni 4-0-s siker alkalmával két gólt és egy gólpasszt jegyző támadó könnyítést kapott az edzéseken is, és Nagelsmann szerint az Egyesült Államok elleni szombati felkészülési meccsen nem fog tudni 30 percnél többet játszani.

A június 11-én kezdődő világbajnokságon Németország az E csoportban szerepel és június 14-én Curacao ellen kezdi meg szereplését. Hat nappal később Elefántcsontparttal, míg június 25-én Ecuadorral mérkőzik meg.