Élete legnagyobb meccse előtt megbetegedett, visszalépett az elődöntőtől a Garros meglepetésembere

Az olasz elődöntőben Cobolli és jóbarátja, Matteo Arnaldi csapott volna össze az esti programban, csakhogy nem sokkal a kezdés előtt Arnaldi jelezte, hogy vírusfertőzés miatt visszalép a mérkőzéstől.

A bejelentés után a két olasz együtt jelent meg a sajtótájékoztatón.

Nem tudom, hol kezdjem. Csütörtök este gyomorproblémáim kezdődtek, nem tudtam aludni, sokat hánytam, és kora reggel felhívtam az orvost, aki nem tudott mit tenni. Vissza kellett lépnem.

Nagyon csalódott vagyok, mert nagyon elégedett voltam azzal, ahogy a dolgok alakultak” – mondta Arnaldi, hozzátéve, egyértelműen vírusos betegségről van szó és nem mérgezésről.

Cobolli biztonságos távolságból köszönetet mondott honfitársának.

„Köszönöm, mert ezen a héten mindannyiunk számára példakép voltál azzal, ahogyan küzdöttél, és azzal az elkötelezettséggel, amelyet pályafutásod során mindig is mutattál.

Egy kiváló, profi sportoló megtestesítője vagy. Remélem, lesz még lehetőségünk egy újabb nagyszerű küzdelemre

– nyilatkozta,

hozzátéve, vasárnap megpróbál majd helyette is győzni.

Zverev a második Garros-fináléra készül

A tizedik kiemelt Cobolli a vasárnapi fináléban a másodikként rangsorolt, favorit német Alexander Zverevvel csap össze, mindkét játékos az első Grand Slam-trófeájáért száll majd harcba.

A Jannik Sinner és Novak Djokovic korábbi búcsúja miatt a viadal legnagyobb esélyesévé előrelépett Zverev a 26. helyen kiemelt Jakub Mensikkel csapott össze, akit korábbi egyetlen találkozójukon megvert áprilisban Madridban. A második csata is az olimpiai és kétszeres ATP-világbajnok német szája íze szerint alakult, könnyedén hozta az első két szettet, a harmadikban viszont a 20 éves cseh – egy nyaki ápolást követően – szépített.

A negyedik felvonásban viszont ismét az orosz származású favorit volt jobb, így a háromórás diadal után készülhet 2024 után a második fináléjára a Roland Garroson – két éve az ezúttal sérült Carlos Alcaraztól kapott ki.

Ugyancsak ott volt a végjátékban a 2020-as US Openen és tavaly az Australian Openen is, előbbiben az osztrák Dominic Thiemmel, utóbbiban a jelenlegi világelső Jannik Sinnerrel szemben maradt alul.