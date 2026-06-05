teniszroland garros 2026matteo arnaldivisszalépés
Sport

Élete legnagyobb meccse előtt megbetegedett, visszalépett az elődöntőtől a Garros meglepetésembere

Italy's Matteo Arnaldi gives a press conference following his forfeit ahead of his men's semi final singles match against Italy's Flavio Cobolli on day 13 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on June 5, 2026. Cobolli, the 10th seed, was due to be playing in his first Grand Slam semi-final but will instead benefit from some extra rest ahead of July 7's final.
JULIEN DE ROSA / AFP
Matteo Arnaldi sajtótájékoztatón jelentette be visszalépését
24.hu
2026. 06. 05. 19:14
Italy's Matteo Arnaldi gives a press conference following his forfeit ahead of his men's semi final singles match against Italy's Flavio Cobolli on day 13 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on June 5, 2026. Cobolli, the 10th seed, was due to be playing in his first Grand Slam semi-final but will instead benefit from some extra rest ahead of July 7's final.
JULIEN DE ROSA / AFP
Matteo Arnaldi sajtótájékoztatón jelentette be visszalépését
Miután ellenfele, Matteo Arnaldi vírusfertőzés miatt visszalépett, a tizedik helyen kiemelt Flavio Cobolli játék nélkül bejutott a férfi egyes döntőjébe a francia nyílt teniszbajnokságon. A vasárnapi fináléban a másodikként rangsorolt, favorit német Alexander Zverevvel csap össze, mindkét játékos az első Grand Slam-trófeájáért száll majd harcba.

Az olasz elődöntőben Cobolli és jóbarátja, Matteo Arnaldi csapott volna össze az esti programban, csakhogy nem sokkal a kezdés előtt Arnaldi jelezte, hogy vírusfertőzés miatt visszalép a mérkőzéstől.

A bejelentés után a két olasz együtt jelent meg a sajtótájékoztatón.

Nem tudom, hol kezdjem. Csütörtök este gyomorproblémáim kezdődtek, nem tudtam aludni, sokat hánytam, és kora reggel felhívtam az orvost, aki nem tudott mit tenni. Vissza kellett lépnem.

Nagyon csalódott vagyok, mert nagyon elégedett voltam azzal, ahogy a dolgok alakultak” – mondta Arnaldi, hozzátéve, egyértelműen vírusos betegségről van szó és nem mérgezésről.

Cobolli biztonságos távolságból köszönetet mondott honfitársának.

„Köszönöm, mert ezen a héten mindannyiunk számára példakép voltál azzal, ahogyan küzdöttél, és azzal az elkötelezettséggel, amelyet pályafutásod során mindig is mutattál.

Egy kiváló, profi sportoló megtestesítője vagy. Remélem, lesz még lehetőségünk egy újabb nagyszerű küzdelemre

– nyilatkozta,

hozzátéve, vasárnap megpróbál majd helyette is győzni.

Zverev a második Garros-fináléra készül

A tizedik kiemelt Cobolli a vasárnapi fináléban a másodikként rangsorolt, favorit német Alexander Zverevvel csap össze, mindkét játékos az első Grand Slam-trófeájáért száll majd harcba.

A Jannik Sinner és Novak Djokovic korábbi búcsúja miatt a viadal legnagyobb esélyesévé előrelépett Zverev a 26. helyen kiemelt Jakub Mensikkel csapott össze, akit korábbi egyetlen találkozójukon megvert áprilisban Madridban. A második csata is az olimpiai és kétszeres ATP-világbajnok német szája íze szerint alakult, könnyedén hozta az első két szettet, a harmadikban viszont a 20 éves cseh – egy nyaki ápolást követően – szépített.

A negyedik felvonásban viszont ismét az orosz származású favorit volt jobb, így a háromórás diadal után készülhet 2024 után a második fináléjára a Roland Garroson – két éve az ezúttal sérült Carlos Alcaraztól kapott ki.

Ugyancsak ott volt a végjátékban a 2020-as US Openen és tavaly az Australian Openen is, előbbiben az osztrák Dominic Thiemmel, utóbbiban a jelenlegi világelső Jannik Sinnerrel szemben maradt alul.

Tenisz, Roland Garros, férfiak, elődöntők

Flavio Cobolli (olasz, 10.) – Matteo Arnaldi (olasz) játék nélkül
Alexander Zverev (német, 2.) – Jakub Mensik (cseh, 26.) 7:5, 6:2, 3:6, 6:3

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