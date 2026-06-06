anthony headmeghaltbuffy a vámpírok réme
Kultúra

Meghalt Anthony Head

24.hu
2026. 06. 06. 07:32
A Buffy, a vámpírok réméből ismert színész 72 éves volt.

72 éves korában elhunyt Anthony Head.

A brit színész leginkább a Buffy, a vámpírok réme című sorozatból ismert, amelyben Rupert Gilest alakította, de szerepelt a Merlin és a Ted Lasso szériákban is. A Little Britain című szkeccsműsorban a brit miniszterelnököt alakította – írja a BBC.

Antony Head

„Családja körében, békésen hunyt el, tüdőgyulladás szövődményei következtében” – közölték lányai, Emily és Daisy.

Márciusban a Buffy, a vámpírok réme egy másik fontos szereplője hunyt el, Nicholas Brendon, aki a hősnő jóbarátját, Xandert alakította.

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