90-es évekez pörögfejtörőkvíz
Élet-Stílus

Egy tengeri szörny felfalta a fejtörőmet – mennyit tudsz a 90-es évekről?

mihailomilovanovic / Getty Images
24.hu
2026. 06. 06. 05:45
mihailomilovanovic / Getty Images

A kilencvenes évek nem csak azért volt különleges, mert a XX. század és egyben a második évezred utolsó évtizede volt. Felbomlott a Szovjetunió, aminek következtében számos ország vált szabaddá, létrejött az Európai Unió, világhódító útjára indult az internet. Miközben véres háborúk is zajlottak, az emberek többsége optimista érdeklődéssel tekintett a jövőbe. Te mennyit tudsz erről a rendkívüli időszakról? Teszteld kvízünkkel!

Ha érdekel a történelem, azt is tesztelheted, hogy felismered-e a ’80-as évek tárgyait vagy Budapest jellegzetes helyszíneit az ’50-es évekből. Ha pedig lazítanál kicsit, akkor a fröccskvízünket ajánljuk!

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